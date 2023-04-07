ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (408-й день) | Рубль ослабел, Валерия Меладзе проверит прокуратура, контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели

Помощник Пушилина Алексей Кулемзин, назначенный главой Донецка, утверждает, что обстрелы велись украинской армией из РСЗО по центру города, в районе Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Украина не комментировала обстрелы Донецка.

В Донецке в результате обстрела погиб один человек, 13 человек ранены - глава самопровозглашенной ДНР, утверждает BBC.

Командование десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан момент падения штурмовика. Судя по данному видео, пилот мог катапультироваться. Су-25 - бронированный дозвуковой всепогодный реактивный штурмовик, предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.

В пятницу в Анкаре прошли переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в том числе и по поводу реализации зерновой сделки.

Сергей Лавров в очередной раз заявил, что российская часть зерновой сделки не выполняется. По его словам, Россия задумается о необходимости зерновой сделки вообще, если не будет сдвигов в снятии препон экспорту удобрений и продовольствия.

В свою очередь, Чавушоглу согласился с просьбой России снять препятствия для экспорта российских удобрений и зерна, а также с тем, что это необходимо сделать для продления черноморской зерновой сделки, передает агентство Reuters. Сейчас европейские санкции, наложенные на Россию Евросоюзом, не запрещают импорт, экспорт, покупку или торговлю продовольствием и удобрениями (за исключением калийных). Несмотря на это, как указывали эксперты, проблемы с поставками все равно есть. Поэтому российские власти требуют снять значительную долю экономических санкций, которые каким-либо образом затрагивают сельхозпроизводство.