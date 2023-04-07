ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (408-й день) | Рубль ослабел, Валерия Меладзе проверит прокуратура, контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели
Подводим итоги 408-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В Донецке в результате обстрела погиб один человек, 13 человек ранены - глава самопровозглашенной ДНР, утверждает BBC.
„В Республиканском травматологическом центре пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в основном амбулаторно“, – уточнил глава оккупационного правительства самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Помощник Пушилина Алексей Кулемзин, назначенный главой Донецка, утверждает, что обстрелы велись украинской армией из РСЗО по центру города, в районе Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Украина не комментировала обстрелы Донецка.
Генштаб ВСУ: украинские военные сбили российский Су-25 в районе Марьинки в Донецкой области, пишет BBC.
Командование десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан момент падения штурмовика. Судя по данному видео, пилот мог катапультироваться. Су-25 - бронированный дозвуковой всепогодный реактивный штурмовик, предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.
В пятницу в Анкаре прошли переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в том числе и по поводу реализации зерновой сделки.
Сергей Лавров в очередной раз заявил, что российская часть зерновой сделки не выполняется. По его словам, Россия задумается о необходимости зерновой сделки вообще, если не будет сдвигов в снятии препон экспорту удобрений и продовольствия.
В свою очередь, Чавушоглу согласился с просьбой России снять препятствия для экспорта российских удобрений и зерна, а также с тем, что это необходимо сделать для продления черноморской зерновой сделки, передает агентство Reuters. Сейчас европейские санкции, наложенные на Россию Евросоюзом, не запрещают импорт, экспорт, покупку или торговлю продовольствием и удобрениями (за исключением калийных). Несмотря на это, как указывали эксперты, проблемы с поставками все равно есть. Поэтому российские власти требуют снять значительную долю экономических санкций, которые каким-либо образом затрагивают сельхозпроизводство.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил изданиям медиагруппы Funke, что контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели.
Он также добавил, что пока продолжается российская агрессия, страны Запада будут „сохранять беспрецедентное давление со стороны санкций и экспортного контроля“.
Британская разведка: российские военные, весьма вероятно, захватили западный берег реки Бахмутка, пишет BBC.
Свежая сводка британской разведки посвящена битве за Бахмут. В ней говорится, что в последние дни российские войска набрали обороты в битве за город, хотя с конца марта 2023 года их продвижение в значительной степени застопорилось. Продвижение российских военных британская разведка объясняет тем, что ЧВК „Вагнер“ и российское минобороны могли приостановить вражду и улучшить сотрудничество.
Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Москвы провести проверку в отношении певца Валерия Меладзе „на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины“, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. С просьбой провести соответствующую проверку к генпрокурору Игорю Краснову ранее обратился глава общественной организации „Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией“ Виталий Бородин. Он заявлял, что Меладзе неоднократно выступал с критикой войны в Украине, а также произнес известный украинский лозунг во время корпоратива в ОАЭ.
Дарью Трепову доставили в СИЗО „Лефортово“, сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева
Трепову задержали после взрыва в Петербурге, в результате которого погиб „военкор“ Владлен Татарский. Ее обвиняют по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 83 рублей впервые с 6 апреля 2022 года, курс евро — выше 91 рубля. Среди причин ослабления рубля аналитики называют спекулятивный спрос на валюту в связи с оттоком капитала из России, рост импорта при снижении объема экспорта на фоне санкций Запада, снижение Минфином РФ продаж валюты из-за роста нефтяных котировок.
Министерство обороны США проводит расследование о том, каким образом в твиттере и телеграме появились секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед планирующимся контрнаступлением на фронте. Утекшие документы с грифом „совершенно секретно“ датируются 1 марта 2023 года и, в частности, содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и расходах боеприпасов. Но в них не приводятся конкретные планы боевых действий о том как, когда и где Украина намерена начать контрнаступление.
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предъявили официальное обвинение в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, сообщают „Интерфакс“ и ТАСС со ссылкой на источники. По словам собеседника ТАСС, Гершкович категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью. Дело журналиста маркировано грифом „совершенно секретно“, отмечает агентство.
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