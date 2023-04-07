Правда ли, что Netflix анонсировал сериал „Тихий Дон“ с темнокожими и трансгендерными актёрами?

Для начала отметим, что кадр якобы из сериала Netflix, который встречается во многих публикациях, — на самом деле отфотошопленная версия колоризированного и отзеркаленного фото со съёмок сцены из советского многосерийного фильма „ Тихий Дон » (1957) режиссёра Сергея Герасимова. Впервые это изображение появилось на сайте „Царьграда“ в качестве иллюстрации анонса сериала, но там и не скрывали , что это специально созданный коллаж. Вполне вероятно, что большинство читателей даже вспомнили эту сцену из советской классики, при этом на кадре справа от Григория Мелехова в исполнении Петра Глебова изображена Зинаида Кириенко, сыгравшая Наталью Мелехову. Судя же по вирусному анонсу, трансгендерный актёр исполнил роль Аксиньи Астаховой (в советской экранизации её образ воплотила Элина Быстрицкая).

Что касается новой экранизации „Тихого Дона“, то её упоминаний нет ни в соцсетях, ни на сайте стримингового сервиса Netflix. „Проверено“ также не удалось найти информацию об актёре по имени Кишон Уайт в базах сайтов IMDb и „Кинопоиск», при этом новость об анонсе сериала на сайте РИА ФАН проиллюстрировали фотографией Киноша МакДональда — участника протестов у Белого дома летом 2020 года. А вот трансгендерный темнокожий актёр Брайан Майкл действительно существует, однако в его будущих проектах не указана экранизация романа Шолохова.

Самое раннее появление новости о современной версии „Тихого Дона“ мы обнаружили в Telegram-канале That's news (менее 1000 подписчиков), где запись была опубликована 14 марта 2023 года в 13:55 по московскому времени и на момент написания этого разбора собрала почти 70 000 просмотров. Отсутствие анонса нового проекта на официальных ресурсах Netflix объясняется в описании профиля That's news: „Информация, размещаемая в этом канале, носит юмористический характер и целиком или частично является вымыслом“. Кроме того, спустя несколько минут аналогичный пост появился на „Пикабу“ в аккаунте @thatsnews с пометкой „Моё“ и тегом fake news.

Точного автора вирусной афиши „Проверено“ установить не удалось, однако наиболее раннюю публикацию с ней мы обнаружили в Telegram-канале „Меркури“, где пост с картинкой без каких-либо подписей был опубликован 14 марта в 13:36 и удалён в течение минуты. Затем в 13:45 постер появился в Twitter-аккаунте „Илиас Меркури“, а спустя два часа в канале „Меркури“ репостнули шутку от That's news.

Мы предполагаем, что основой юмористического анонса могли послужить публикации паблика „Лев Щаранский“ во „ВКонтакте“ и одноимённого Telegram-канала, где утром 13 марта опубликовали чёрно-белый снимок темнокожего мужчины в папахе и черкеске. Подпись гласила: „Григорий Мелехов. Сериал „Тихий Дон“, производство Netflix, 2023 год“. Оригинал фотографии находится в Библиотеке Конгресса США, согласно сайту которой снимок был сделан в период с 1870 по 1886 год путешественником Джорджем Кеннаном во время одной из его поездок по Российской империи. На задней стороне фото имеется подпись: „Карабахский „араб“ негр-горец“. Постер несуществующего сериала Netflix основан именно на этой фотографии Кеннана.



Таким образом, Netflix никогда не объявлял о работе над сериалом по роману „Тихий Дон“. Анонс этого проекта, разошедшийся по Сети, появился не на ресурсах стримингового сервиса, а в русскоязычном сатирическом Telegram-канале. В основе вирусного постера проекта лежит реальное фото темнокожего жителя Российской империи, сделанное во второй половине XIX века.

Итог: Сатирические новости