ЧП и криминал
07.04.2023, 14:39

Ушел ночью в неизвестном направлении. Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ мужчину

 
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 35-летнего Эдгара, который пропал в столичном районе Ласнамяэ.

Сегодня около 11 часов центр тревоги получил сообщение о том, что 35-летний Эдгар в час ночи ушел из дома в неизвестном направлении. Без посторонней помощи его жизни и здоровью может угрожать опасность. В настоящее время полиция проверяет места, где мужчина может находиться.

Эдгар высокого роста, с черными волосами и голубыми глазами. Уходя из дома, был одет в синюю куртку, синие брюки и черно-белые кроссовки, а также черно-синюю шапку.

Полиция просит всех, кто видел Эдгара или располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.


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