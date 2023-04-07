07.04.2023, 14:39
Пропавший в Ласнамяэ мужчина найден(2)
Сегодня около 11 часов центр тревоги получил сообщение о том, что 35-летний мужчина в час ночи ушел из дома в неизвестном направлении. Без посторонней помощи его жизни и здоровью может угрожать опасность.
Полиция просила всех, кто видел его или располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.
Около 17 часов поступило сообщение, что мужчина сам вернулся домой и с ним все в порядке.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.