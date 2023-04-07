ЧП и криминал
07.04.2023, 14:39

Пропавший в Ласнамяэ мужчина найден

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Politseisõiduk.
Politseisõiduk.
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 35-летнего мужчины, который пропал в столичном районе Ласнамяэ.

Сегодня около 11 часов центр тревоги получил сообщение о том, что 35-летний мужчина в час ночи ушел из дома в неизвестном направлении. Без посторонней помощи его жизни и здоровью может угрожать опасность.

Полиция просила всех, кто видел его или располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.

Около 17 часов поступило сообщение, что мужчина сам вернулся домой и с ним все в порядке.


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