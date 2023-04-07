ФОТО | В Эстонию прибыли корабли НАТО

В последний раз корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО посещали Эстонию в ноябре прошлого года.



Постоянные группы военно-морских сил НАТО являются подразделениями, находящимися в постоянной готовности. Они способны вести операции как в мирное, так и военное время и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.