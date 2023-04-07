ФОТО | В Эстонию прибыли корабли НАТО
Сегодня утром в Старый порт Таллинна прибыли с визитом корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО.
Речь идет о фрегате ВМС Германии типа „Бранденбург“ FGS Mecklenburg-Vorpommern (F218) и фрегате ВМС Португалии типа „Карел Доорман“ NRP Bartolomeu Dias (F333).
В последний раз корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО посещали Эстонию в ноябре прошлого года.
Постоянные группы военно-морских сил НАТО являются подразделениями, находящимися в постоянной готовности. Они способны вести операции как в мирное, так и военное время и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.
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