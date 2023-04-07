Задержанный вместе с Петерсоном Дмитрий Роотси тоже оспорил свое заключение под стражу

Как и в случае с Петерсоном, адвокат Роотси в детали без разрешения прокуратуры вдаваться не может.

„Я исхожу из желания клиента, и если он хочет это сделать, то я должен это сделать, поэтому мы и решили попробовать“, - сообщил Delfi адвокат Роотси Владимир Садеков. Какое именно решение вынесет суд по жалобе, он предсказывать не взялся, отметив лишь, что это зависит от того, „как суд это увидит и оценит“.

В среду, 5 апреля, за закрытыми дверями Таллиннского окружного суда обсуждался вопрос обоснованности заключения под стражу Айво Петерсона. Решение по жалобе, которую подал его защитник Мати Сенкель, будет вынесено на следующей неделе. По словам защитника, Петерсон считает себя политзаключенным. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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