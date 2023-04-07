Правда ли, что американский телеканал показал Зеленского на фронте во время репортажа про необычный унитаз?
В конце марта 2023 года в соцсетях появились сообщения о конфузе на американском телевидении: во время сюжета об унитазах показали видео с участием президента Украины. Мы проверили подлинность разошедшегося по Сети ролика.
Вирусное видео длится 1 минуту 3 секунды и якобы представляет собой запись эфира некоего телеканала VBN. В начале ролика ведущая говорит о „наклонённых“ унитазах, а на третьей секунде демонстрируется короткий отрывок с Владимиром Зеленским, после чего журналистка начинает заливаться смехом и не может остановиться до самого конца записи. При этом в нижней части видео стоит подпись на английском языке: „Случайность или нет?“
„Проверено“ обнаружило два популярных варианта того, что якобы произошло в эфире. Одна из версий появилась в Telegram-канале Voblya (148 000 просмотров на момент написания этого разбора), авторы которого утверждают, что репортажи об унитазах и Зеленском просто шли один за другим: „Американцы смеются над политической ситуацией в своей стране. Ведущая, озвучивая две новости подряд о вынужденной экономии американцев на унитазах и об увеличении финансирования Украины, не сдержала смеха и позволила добавить от себя фразу: „На унитазах экономят, а на Украину сливают миллионы“». Согласно другому, более популярному объяснению, видео с Зеленским появилось в репортаже об унитазах случайно, о чём написали каналы „Прямой эфир» (621 000 просмотров), „Ne.Сахар» (233 000), „Пуля» (162 000), „Первый народный» (160 000), „С места событий» (102 000), „Яков Кедми» (100 000), „Собственный корреспондент» (98 000), „Срочные новости» (94 000), „Спецоперация Z» (92 000), „Россия 2.0» (54 000) и „Теледно» (34 000). О предполагаемом ляпе писали во „ВКонтакте“, где посты набирали сотни и тысячи лайков (примеры тут, тут, тут и тут), а также в Twitter (тут, тут, тут и тут).
„Проверено“ просмотрело вирусную запись — на ней, вопреки публикациям в соцсетях, ведущая ни разу не упомянула Украину. В целом журналистка бо́льшую часть времени извинялась перед своими коллегами за то, что не могла перестать смеяться. Тем не менее издание Ura.ru в своих соцсетях опубликовало часть записи с русскими субтитрами — в тот момент, когда на видео появляется подпись „На унитазах экономят, а на Украину сливают миллионы долларов в год“, на самом деле женщина произносит другую фразу: „Компания говорит, что это может сэкономить миллионы долларов в год“.
В ролике за спиной ведущей видны логотип и название MoneyWatch — подразделения новостного отдела американской телерадиокомпании CBS. По запросу „moneywatch toilet“ на YouTube один из первых результатов в выдаче — ролик под заголовком „Репортёрка не может перестать смеяться во время сюжета о наклонённом вниз унитазе“, опубликованный на платформе 19 декабря 2019 года каналом CBS Boston. В описании видео указано, что случай произошёл утром в день публикации, а ведущую зовут Дайан Кинг Холл. Такое же видео выложено в Facebook*-аккаунте WBZ / CBS News Boston.
В опубликованной три года назад записи нет отрывка с Зеленским, а её длительность отличается от хронометража вирусного ролика примерно на 20 секунд. В оригинальном сюжете Кинг Холл рассказывает о британском стартапе StandardToilet, представители которого утверждали, что люди проводят в офисных туалетах на 25% больше времени, чем необходимо, поскольку сидят не просто в туалете, но и в соцсетях с мессенджерами. Унитаз с сиденьем под наклоном вниз, предлагаемый компанией, предназначен для того, чтобы затруднить длительное времяпровождение в туалете, что в теории должно привести к экономии рабочего времени и денег работодателей. Соответственно, в эфире демонстрировали изображения таких унитазов, и именно во время рассказа об этой идее ведущая начала заливаться смехом.
Видео с Зеленским, использованное в вирусном ролике, было сделано во время его поездки в район Бахмута и опубликовано в официальном Telegram-аккаунте украинского президента 22 марта 2023 года. Так что в эфире американского телеканала никак не мог ни случайно, ни нарочно появиться ролик, записанный спустя три с лишним года.
Кроме того, фальсификации не ограничились лишь добавлением отрывка с Зеленским. Авторы поддельной записи (видимо, для затруднения поиска оригинала) также изменили название телеканала WBZ на VBN. Заметно и различие в шрифтах, использованных в надписях studio («студия“) и New York Stock Exchange (Нью-Йоркская фондовая биржа).
Наиболее раннее появление фальшивого видео „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“ (12 000 просмотров), где его опубликовали 28 марта 2023 года в 10:31 по московскому времени. Этот канал неоднократно распространял недостоверную информацию и становился „героем“ наших разборов.
Подобный тип фейков о случайном или умышленном появлении Зеленского в самых неуместных фрагментах американских новостных передач, после чего ведущие начинаются смеяться, не нов. Мы уже опровергали вирусные сообщения о том, что выступления украинского президента случайно показывали вместо записи звуков чёрной дыры и вместо ролика с гавкающей собакой.
Итог: Фейк