Правда ли, что американский телеканал показал Зеленского на фронте во время репортажа про необычный унитаз?

„Проверено“ просмотрело вирусную запись — на ней, вопреки публикациям в соцсетях, ведущая ни разу не упомянула Украину. В целом журналистка бо́льшую часть времени извинялась перед своими коллегами за то, что не могла перестать смеяться. Тем не менее издание Ura.ru в своих соцсетях опубликовало часть записи с русскими субтитрами — в тот момент, когда на видео появляется подпись „На унитазах экономят, а на Украину сливают миллионы долларов в год“, на самом деле женщина произносит другую фразу: „Компания говорит, что это может сэкономить миллионы долларов в год“.

В ролике за спиной ведущей видны логотип и название MoneyWatch — подразделения новостного отдела американской телерадиокомпании CBS. По запросу „moneywatch toilet“ на YouTube один из первых результатов в выдаче — ролик под заголовком „Репортёрка не может перестать смеяться во время сюжета о наклонённом вниз унитазе“, опубликованный на платформе 19 декабря 2019 года каналом CBS Boston. В описании видео указано, что случай произошёл утром в день публикации, а ведущую зовут Дайан Кинг Холл. Такое же видео выложено в Facebook*-аккаунте WBZ / CBS News Boston.

В опубликованной три года назад записи нет отрывка с Зеленским, а её длительность отличается от хронометража вирусного ролика примерно на 20 секунд. В оригинальном сюжете Кинг Холл рассказывает о британском стартапе StandardToilet, представители которого утверждали, что люди проводят в офисных туалетах на 25% больше времени, чем необходимо, поскольку сидят не просто в туалете, но и в соцсетях с мессенджерами. Унитаз с сиденьем под наклоном вниз, предлагаемый компанией, предназначен для того, чтобы затруднить длительное времяпровождение в туалете, что в теории должно привести к экономии рабочего времени и денег работодателей. Соответственно, в эфире демонстрировали изображения таких унитазов, и именно во время рассказа об этой идее ведущая начала заливаться смехом.

Видео с Зеленским, использованное в вирусном ролике, было сделано во время его поездки в район Бахмута и опубликовано в официальном Telegram-аккаунте украинского президента 22 марта 2023 года. Так что в эфире американского телеканала никак не мог ни случайно, ни нарочно появиться ролик, записанный спустя три с лишним года.

Кроме того, фальсификации не ограничились лишь добавлением отрывка с Зеленским. Авторы поддельной записи (видимо, для затруднения поиска оригинала) также изменили название телеканала WBZ на VBN. Заметно и различие в шрифтах, использованных в надписях studio («студия“) и New York Stock Exchange (Нью-Йоркская фондовая биржа).

Наиболее раннее появление фальшивого видео „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“ (12 000 просмотров), где его опубликовали 28 марта 2023 года в 10:31 по московскому времени. Этот канал неоднократно распространял недостоверную информацию и становился „героем“ наших разборов.

Подобный тип фейков о случайном или умышленном появлении Зеленского в самых неуместных фрагментах американских новостных передач, после чего ведущие начинаются смеяться, не нов. Мы уже опровергали вирусные сообщения о том, что выступления украинского президента случайно показывали вместо записи звуков чёрной дыры и вместо ролика с гавкающей собакой.

Итог: Фейк