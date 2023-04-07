Сборная Эстонии по футболу улучшила свои позиции в мировом рейтинге, Аргентина поднялась на первое место

Сборная Эстония, проигравшая в последних матчах Венгрии и Австрии, обогнала Таджикистан и заняла 109-е место. Наивысшее место Эстония занимала в 2012 году, тогда она поднялась на 47-е место после успешного отборочного этапа на ЧЕ, а худшее место сборная Эстонии занимала в 2008 году, опустившись на 137-е место.

Первое место в рейтинге занял действующий чемпион мира, сборная Аргентины. За ними следуют Франция, Бразилия, Бельгия, Англия, Нидерланды, Хорватия и Италия, а замыкают первую десятку Португалия и Испания.

Финляндия продолжает занимать 56-е место, Латвия поднялась на 132-е место, а Литва опустилась на 146-е место.

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