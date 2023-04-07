07.04.2023, 17:31
ФОТО | „Калев/Крамо“ потерпел еще одно болезненное поражение на этой неделе. В эстонско-латвийской лиге они будут играть за бронзовые медали
Во втором полуфинале эстонско-латвийской лиги Paf на Unibet Arena встретились „Калев/Крамо“ и рижский ВЭФ. „Калев/Крамо“, проигравшие второй полуфинал на неделе, уступили ВЭФу 65:83.
Игроки „Калева“, застрявшие вчера во Франции из-за забастовок и проехавшие из Нанта в Брюссель на машине восемь часов, прибыли на родину за шесть часов до начала матча. Таллиннцы повели 2:0 после 35 секунд игры, но это оставалось единственным успехом на поле более семи минут. „Калев“, промазавший всего три из 15 бросков с поля за десять минут, проиграл первую четверть 11:14.