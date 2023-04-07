У людей заканчиваются сбережения: воры несут из магазинов носки, колготки, подгузники

Это, по оценке фирмы, свидетельствует об ухудшающемся экономическом положении людей и активизации черного рынка. За первые три месяца этого года было совершено почти на 15% больше попыток краж, чем годом ранее.



В глаза бросается то, что было значительно больше попыток вынести из магазина предметы повседневного обихода, такие как носки, бритвенные лезвия, колготки или подгузники, порою на сумму до 500 евро за раз. Большая часть попыток фиксируются на видео при помощи камер наблюдения и блокируются. То, что все-таки удается вынести, похоже, попадает на черный рынок, который в трудные экономические времена активизировался.



Представитель Viking Security Юхан Айа отметил, что, как проанализировали банки, с осени многие эстонцы живут на сбережения, что создает благодатную почвой для процветания преступности. „В какой-то момент сбережения заканчиваются, и люди вынуждены в эти трудные времена искать самые дешевые продукты. Положением попавших в тяжелую ситуацию людей пользуются профессиональные воры, которые пытаются вынести из магазинов все больше и больше товаров повседневного спроса, чтобы перепродать их по более низкой цене“, — пояснил Айя.



„Уже осенью было видно, что когда начался отопительный сезон и расходы у семей увеличились, существенно выросло и количество попыток украсть что-то, чтобы бессовестно заработать на чувствительности людей к ценам. Среди изъятого у воров товара можно выделить, например, кофе. Его пытались вынести десятками упаковок, которые явно были предназначены для перепродажи“, — рассказал Айя.



„С одной стороны, отопительный период сейчас заканчивается, а рост цен замедляется. В то же время у значительной части людей, скорее всего, закончились сбережения, и спрос на дешевые товары, к сожалению, сохраняется. Поэтому, скорее, стоит опасаться, что напор воров на магазины в ближайшее время не прекратится“, — подытожил представитель охранной фирмы.



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