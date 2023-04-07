Баскетбол
07.04.2023, 14:25

ФОТО | Полуфинал эстонско-латвийской лиги Paf: „Тартуский университет“ потерпел крупное поражение от украинского „Прометея“

 

„Тартуский университет“ потерпел крупное поражение от украинского клуба „Прометей“ со счетом 89:67 в первом полуфинале „финала четврех“ эстонско-латвийской баскетбольной лиги Paf на Unibet Arena в Таллинне.

Полуфинал тартучане начали нервно – баскетболисты из Тарту попали только раз из первых восьми бросков, а через четыре минуты на табло было зафиксировано их поражение 2:8. Тай Гордон, набравший восемь очков за десять минут, держал Тарту в пределах досягаемости, но эстонская команда проиграла первую четверть со счетом 12:18.

Во второй четверти „Прометей“ быстро увеличил преимущество в счете еще больше, ведя 45:23 через 20 минут. Обороты украинского клуба не сбавили даже травмы двух защитников – и Джан Клавелл, и Денис Лукашов не могли самостоятельно уйти с площадки. Всего за последние несколько недель „Прометей“ потерял уже пятерых основных игроков.

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