ФОТО | Полуфинал эстонско-латвийской лиги Paf: „Тартуский университет“ потерпел крупное поражение от украинского „Прометея“

Полуфинал тартучане начали нервно – баскетболисты из Тарту попали только раз из первых восьми бросков, а через четыре минуты на табло было зафиксировано их поражение 2:8. Тай Гордон, набравший восемь очков за десять минут, держал Тарту в пределах досягаемости, но эстонская команда проиграла первую четверть со счетом 12:18.

Во второй четверти „Прометей“ быстро увеличил преимущество в счете еще больше, ведя 45:23 через 20 минут. Обороты украинского клуба не сбавили даже травмы двух защитников – и Джан Клавелл, и Денис Лукашов не могли самостоятельно уйти с площадки. Всего за последние несколько недель „Прометей“ потерял уже пятерых основных игроков.