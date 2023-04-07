07.04.2023, 14:25
ФОТО и ВИДЕО | Полуфинал эстонско-латвийской лиги Paf: „Тартуский университет“ потерпел крупное поражение от украинского „Прометея“
„Тартуский университет“ потерпел крупное поражение от украинского клуба „Прометей“ со счетом 89:67 в первом полуфинале „финала четврех“ эстонско-латвийской баскетбольной лиги Paf на Unibet Arena в Таллинне.
Полуфинал тартучане начали нервно – баскетболисты из Тарту попали только раз из первых восьми бросков, а через четыре минуты на табло было зафиксировано их поражение 2:8. Тай Гордон, набравший восемь очков за десять минут, держал Тарту в пределах досягаемости, но эстонская команда проиграла первую четверть со счетом 12:18.