В Казахстане стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам

Матч за звание чемпиона мира это финальный этап мирового первенства, самого престижного шахматного соревнования.

Действующему чемпиону Магнусу Карлсену предстояло защищать свой титул с Яном Непомнящим — победителем турнира претендентов 2022 года. Поскольку Карлсен отказался защищать титул, то Непомнящий будет играть матч с Дин Лижэнем, занявшим второе место на турнире претендентов.

Первая партия состоится уже 9 апреля, а в следующие три недели соперники проведут еще как минимум 13 игр — если победитель не определится досрочно.

Призовой фонд матча составляет два миллиона долларов. Победитель получит 60% от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если победитель не будет выявлен по итогам 14 партий, то 17-й чемпион мира получит 55% от суммы после тай-брейка.

Финальный этап чемпионата мира стартует 7 апреля. В первый день пройдет церемония открытия, а первая партия запланирована на 9 апреля.

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