Автовладельцы могут сдать свои машины в аренду: какие нюансы при этом нужно учитывать и сколько можно заработать?

„На данный момент более 400 человек предложили нам свои автомобили. К сожалению, не все они соответствуют нашим требованиям“, – говорит пресс-секретарь Bolt Лийси Мария Муули.

Людям, которые хотят сдавать свой автомобиль в аренду посредством платформы Bolt Drive, необходимо заполнить форму на сайте компании. Там же на сайте расписаны примерные расценки за аренду, но фирма делает каждому клиенту персональное предложение.

Эксплуатационные расходы, включая техобслуживание, замену шин и ремонт, не связанные со сдачей автомобиля в аренду, автовладельцам придется покрывать из своего кармана.

Кроме этого, Bolt устанавливает устройства GPS во все прокатные автомобили и покрывает все расходы на эксплуатацию, включая топливо и мойку. Чтобы убедиться в технической исправности машин, представители Bolt еженедельно проводят их проверку.

Фирма обещает, что автомобили, размещенные в приложении Bolt Drive, имеют полное страховое покрытие на все время аренды на платформе. В качестве дополнительной меры безопасности частные автомобили могут арендовать только пользователи старше 25 лет, имеющие водительские права не менее двух лет. Bolt отслеживает скорость и местоположение транспортных средств в режиме реального времени и отправляет предупреждения водителям, которые превышают скорость.

На аренде автомобилей премиум-класса можно заработать до 1230 евро в месяц. Такие расценки привел Bolt в своем пресс-сообщении, когда впервые стал предлагать эту услугу в ноябре 2022 года.

При этом доход владельца будет зависеть от марки авто, модели и реального пробега. Например, владельцы небольших автомобилей, таких как Toyota Yaris или Ford Fiesta, могут зарабатывать до 510 евро в месяц. Ежемесячная плата в размере до 720 евро предусмотрена для более крупных автомобилей, таких как Volkswagen Passat.

В конце прошлого года с услугой аренды авто на рынок вышла компания Bolt. Автомобили можно сдавать через приложение Bolt Drive. Однако, согласно обновленным недавно правилам, фирма принимает лишь машины не старше семи лет и с пробегом не более 120 000 километров.

Только „природолюбивые“ авто

Возможность заработать, сдав свое авто в аренду, предлагают фирмы Autolevi и Elmo. У каждой из них свои особенности.

В приоритете Elmo так называемые дружелюбные к окружающей среде автомобили.

„Сейчас мы фокусируемся на машинах Tesla, но к концу весны будем смотреть и выбирать и другие модели. На данный момент условия корректируют. В общих чертах важно, чтобы автомобиль был безвреден для окружающей среды. Это может быть электромобиль или гибрид, который находится в очень хорошем состоянии и выглядит, как новый. Мы оцениваем также его экономичность“, – говорит Энн Лаансоо-младший, основатель компании Elmo.

Он добавляет, что автопарк фирмы растет примерно на два автомобиля в месяц. В ассортименте – Tesla, Renault Zoe, Toyota Yaris и другие модели.

Лаансоо-младший признает, что амортизация арендного авто намного выше, чем у обычного. Для владельцев это порой становится сюрпризом.

„С автомобилями старше трех лет были случаи, что после первых месяцев аренды и выплаты владельцу хорошей прибыли надо было автомобиль ремонтировать и заменять изношенные части“, – говорит он.

Специалист добавляет, что во время арендного периода владелец может и сам использовать свой автомобиль. В таком случае его снимают с арендной платформы.

Фирма также может помочь владельцу с приобретением страховки. Для получения более подробной информации о том, как сдать свой автомобиль в аренду, можно написать на адрес электронной почты: jaga@elmorent.ee.

И стар, и млад

Autolevi предлагает услуги аренды авто от частного лица частному лицу еще с 2013 года, т. е. уже 10 лет. На данный момент у фирмы – более 50 000 клиентов и 2000 машин. У Autolevi нет ограничений по возрасту машины. Главное условие – техосмотр у автомобиля должен быть пройден без всяких недостатков.