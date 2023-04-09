Автовладельцы могут сдать свои машины в аренду: какие нюансы при этом нужно учитывать и сколько можно заработать?(2)
В Эстонии есть несколько фирм, предлагающих частным лицам сдать свои автомобили в аренду. С одной стороны, это кажется интересным вариантом для тех автовладельцев, кто мало использует личное авто. Чтобы машина просто так не простаивала, возможно, ее выгоднее отдать во временное пользование и заработать на этом. Фирмы заверяют, что заработок может быть весьма неплохим. С другой стороны, есть много моментов, которые нужно учитывать. „МК-Эстония“ выяснила, как дела обстоят на самом деле и какие могут быть минусы у этой услуги.
В конце прошлого года с услугой аренды авто на рынок вышла компания Bolt. Автомобили можно сдавать через приложение Bolt Drive. Однако, согласно обновленным недавно правилам, фирма принимает лишь машины не старше семи лет и с пробегом не более 120 000 километров.
При этом доход владельца будет зависеть от марки авто, модели и реального пробега. Например, владельцы небольших автомобилей, таких как Toyota Yaris или Ford Fiesta, могут зарабатывать до 510 евро в месяц. Ежемесячная плата в размере до 720 евро предусмотрена для более крупных автомобилей, таких как Volkswagen Passat.
На аренде автомобилей премиум-класса можно заработать до 1230 евро в месяц. Такие расценки привел Bolt в своем пресс-сообщении, когда впервые стал предлагать эту услугу в ноябре 2022 года.
Страховка, мойка и техосмотр
Фирма обещает, что автомобили, размещенные в приложении Bolt Drive, имеют полное страховое покрытие на все время аренды на платформе. В качестве дополнительной меры безопасности частные автомобили могут арендовать только пользователи старше 25 лет, имеющие водительские права не менее двух лет. Bolt отслеживает скорость и местоположение транспортных средств в режиме реального времени и отправляет предупреждения водителям, которые превышают скорость.
Кроме этого, Bolt устанавливает устройства GPS во все прокатные автомобили и покрывает все расходы на эксплуатацию, включая топливо и мойку. Чтобы убедиться в технической исправности машин, представители Bolt еженедельно проводят их проверку.
Эксплуатационные расходы, включая техобслуживание, замену шин и ремонт, не связанные со сдачей автомобиля в аренду, автовладельцам придется покрывать из своего кармана.
Людям, которые хотят сдавать свой автомобиль в аренду посредством платформы Bolt Drive, необходимо заполнить форму на сайте компании. Там же на сайте расписаны примерные расценки за аренду, но фирма делает каждому клиенту персональное предложение.
„На данный момент более 400 человек предложили нам свои автомобили. К сожалению, не все они соответствуют нашим требованиям“, – говорит пресс-секретарь Bolt Лийси Мария Муули.
Только „природолюбивые“ авто
Возможность заработать, сдав свое авто в аренду, предлагают фирмы Autolevi и Elmo. У каждой из них свои особенности.
В приоритете Elmo так называемые дружелюбные к окружающей среде автомобили.
„Сейчас мы фокусируемся на машинах Tesla, но к концу весны будем смотреть и выбирать и другие модели. На данный момент условия корректируют. В общих чертах важно, чтобы автомобиль был безвреден для окружающей среды. Это может быть электромобиль или гибрид, который находится в очень хорошем состоянии и выглядит, как новый. Мы оцениваем также его экономичность“, – говорит Энн Лаансоо-младший, основатель компании Elmo.
Он добавляет, что автопарк фирмы растет примерно на два автомобиля в месяц. В ассортименте – Tesla, Renault Zoe, Toyota Yaris и другие модели.
Лаансоо-младший признает, что амортизация арендного авто намного выше, чем у обычного. Для владельцев это порой становится сюрпризом.
„С автомобилями старше трех лет были случаи, что после первых месяцев аренды и выплаты владельцу хорошей прибыли надо было автомобиль ремонтировать и заменять изношенные части“, – говорит он.
Специалист добавляет, что во время арендного периода владелец может и сам использовать свой автомобиль. В таком случае его снимают с арендной платформы.
Фирма также может помочь владельцу с приобретением страховки. Для получения более подробной информации о том, как сдать свой автомобиль в аренду, можно написать на адрес электронной почты: jaga@elmorent.ee.
И стар, и млад
Autolevi предлагает услуги аренды авто от частного лица частному лицу еще с 2013 года, т. е. уже 10 лет. На данный момент у фирмы – более 50 000 клиентов и 2000 машин. У Autolevi нет ограничений по возрасту машины. Главное условие – техосмотр у автомобиля должен быть пройден без всяких недостатков.
„У нас сдают в аренду как абсолютно новые люксовые автомобили, так и старую классику. Кроме техосмотра у машины должна быть действующая дорожная страховка. В сотрудничестве с If Kidlustus мы бесплатно предлагаем всем автомобилям на период аренды страхование каско. Оно покрывает расходы на все несчастные случаи, произошедшие в это время. При этом неважно, есть ли уже у автомобиля каско или нет, на время аренды мы всегда его предоставляем“, – говорит Таури Кярсон, директор по аренде автомобилей Autolevi.
Фирма дает возможность удобно сдавать свой автомобиль в аренду именно в тот период, когда владелец его не использует. При этом за 10 дней аренды они прогнозируют хозяину более 1000 евро заработка.
„Простой пример для читателей: все, кто ездит в офис и домой в течение недели, используют автомобиль 2 часа в день. Это означает, что автомобиль 94% времени простаивает. В прошлом году мы заработали для таких автовладельцев более полумиллиона евро. Услуга набирает популярность по всему миру. Люди, у которых есть автомобиль, но они не пользуются им постоянно, все чаще задумываются о том, как заставить бесполезно стоящего четырехколесного друга зарабатывать деньги. Я считаю, что автомобиль – это первый широко распространенный предмет, который может приносить людям ежедневный пассивный доход“, – подчеркивает Кярсон.
Autolevi с недавних пор относится к компании Forus International, через платформу которой будет предлагать и аренду автомобилей из рук в руки. А это значит, что все пользователи платформы смогут получать т. н. US Токены (бонусы). Заказывая услуги, пользователь получает 1% обратно в виде токенов, которые добавляют в персональную учетную запись пользователя в приложении Forus Taxi. Например, если общая стоимость поездок с Forus Taxi составляет 100 евро, в персональную учетную запись перечисляют 1 US. Суть таких бонусов в том, что в 2027 году их можно обменять на долю в компании.
Подробности об аренде автомобилей в Autolevi и форма подачи заявки на сайте www.autolevi.ee.
Обязательно предупредить банк и страховую
Если автомобиль находится в лизинге, то прежде, чем сдавать его в аренду, надо сообщить об этом банку. Такая обязанность указана в договоре.
„Необходимость субаренды должна быть обоснована. Обычно для частных клиентов предпосылкой субаренды становится то, что лизингополучатель имеет связь с суб-арендатором (например, это предприятие лизингополучателя). Если же клиент не согласовывает с нами свою планируемую деятельность, мы имеем право расторгнуть договор лизинга“, – говорит руководитель по коммуникациям Swedbank Мартин Кырв.
Он также замечает, что прежде, чем сдавать лизинговый автомобиль в аренду, надо подумать о том, что по закону ответственность за штрафы несет пользователь автомобиля. Таким образом, все штрафы, например, за превышение скорости, направляют ответственному пользователю, т. е. лизингополучателю.
„Кроме того, следует помнить, что в договоре лизинга предусмотрено ограничение пробега, за которым следует следить. И если есть желание после окончания договора лизинга вернуть имущество покупателю, то транспортное средство должно соответствовать инструкции по естественному износу“, – добавляет Кырв.
ERGO Kindlustus с позиции страховщика также указывает на обязанность клиентов сообщать, если во время страхового периода машину решили сдать в аренду.
„Это вопрос страхового риска. Если заключен договор каско с риском обычного использования, и в течение срока его действия человек хочет сдать транспортное средство в аренду, то это уже иное применение, и страховой риск возрастает. Если клиент не сообщает об этом страховщику, то в качестве санкций может последовать расторжение договора, а при возникновении страхового случая – отказ в покрытии расходов“, – говорит руководитель юридической группы по рассмотрению страхового ущерба Вахо Вахкал.
Эксперимент: насколько это выгодно?
На минувшей неделе эстонский портал Autogeenius поделился с читателями результатами своего эксперимента. Журналист Тармо Тяхепыльд попробовал сдать в аренду Bolt свой автомобиль Alfa Romeo Giulia 2017 года, седан, в очень хорошем состоянии, с полным приводом и мощным мотором (206 kW). Цена такой машины сейчас, по словам Тяхепыльда, около 30 000 евро.
Учитывая, что машины до семи лет, наверняка, у многих еще находятся в лизинге, то автор рассчитывает месячный платеж за него минимум в 350 евро, особенно с постоянно растущим еврибором. К этому добавляется цена страхования каско – еще минимум 50 евро в месяц, но так как машину сдают в аренду, цена каско на Alfa Romeo Giulia выросла для автора в два раза.
Также нужна дорожная страховка. В итоге общие расходы для владельца авто составляют более 500 евро. И хотя Bolt оплачивает текущий ремонт во время аренды, надо еще учитывать амортизацию машины. Каждый километр снижает остаточную стоимость автомобиля. А износ арендуемой машины – определенно выше, чем у машины с одним пользователем.
Напомним, Bolt предлагал ежемесячную плату до 720 евро для более крупных автомобилей, таких как Volkswagen Passat, и до 1230 евро – за автомобили премиум-класса.
„Я получил предложение на 540 евро. Можно подискутировать о том, относится ли Alfa Romeo Giulia скорее к классу Volkswagen Passat или все же тянет на премиум класс. Но подумайте, сели бы вы на улице в Passat или в Alfa Romeo?“ – рассуждает Тяхепыльд.
Журналист приводит пример, по какой цене сейчас можно арендовать автомобиль через Bolt Drive, т. е. сколько мог бы заплатить потенциальный арендатор его автомобиля. Volkswagen Arteon (если все же остаться в этом ценовом диапазоне) можно арендовать за 30 центов в минуту, к которым добавляется 25 центов за каждый километр. Часовая аренда 12,90 евро, сутки – 43,90.
Таким образом, сдавая свой автомобиль в аренду, Тяхепыльд в лучшем случае покрыл бы ежемесячные расходы на него, но дополнительно ничего не заработал бы. Кроме того, неудобство вызывает и то, что во время договора аренды у владельца нет возможности самому пользоваться своим автомобилем, скажем, по выходным. Автомобиль он сможет получить назад только после окончания срока аренды, в течение семи дней. Но, по заверениям компании, услуга пока тестируется, и, возможно, в будущем, такая возможность у владельцев будет. Сейчас же при желании договор можно закончить досрочно.
Автор эксперимента также отметил, что в его договоре сказано: если срок аренды составляет менее шести месяцев, владелец оплачивает часть расходов на установку IoT-датчиков. Точную сумму фиксируют в договоре. Также там есть пункт о том, что владелец обязан застраховать автомобиль – включая защиту с высоким риском.
В итоге Тяхепыльд называет эту сделку худшей в своей жизни: „По сути, владелец берет на себя все риски, в то время как Bolt не вкладывает никаких ресурсов для приобретения имущества. Очень плохая сделка, я бы сказал. В таком виде услуга разумна только для крупных автопродавцов, у которых могут простаивать какие-то не самые популярные модели. Их можно было бы отдать „на заработки“. Для частных лиц, которым за большой, комфортабельный автомобиль предлагают цену как за маленький и дешевый, это не стоит того“, – подводит итог журналист.