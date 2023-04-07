Почему могут выслать из страны? ТОП‑10 вопросов о гражданстве Эстонии и видах на жительство

NB! С марта 2022 года эстонское государство в качестве санкций приостановило выдачу гражданам Российской Федерации временных видов на жительство с целью работы, предпринимательства и обучения. Гражданам Беларуси ограничена выдача временных видов на жительство для работы и предпринимательства. Не была ограничена выдача видов на жительство гражданам данных стран, ходатайствующим о ВНЖ по семейным причинам (например: брак с гражданином Эстонии, ребенок гражданина Эстонии с ВНЖ и тд.).

он выполнил требование об интеграции, владея эстонским языком на уровне не ниже B1 или эквивалентном уровне в соответствии с Законом о языке.

у него есть стабильный легальный доход для проживания в Эстонии;

он постоянно проживал в Эстонии в течение пяти лет на основании временного вида на жительство непосредственно перед подачей ходатайства о получении долговременного ВНЖ;

Министерство внутренних дел: Иностранец, не являющийся гражданином Европейского союза, может подать заявление на получение долгосрочного (постоянного) вида на жительство, если:

2. У меня есть вид на жительство, который нужно постоянно продлевать. Что мне нужно сделать, чтобы получить постоянный вид на жительство?

Временный вид на жительство выдается на срок до 5 лет и может быть продлен на срок до 10 лет.

Министерство внутренних дел: Иностранец, который не является гражданином страны Евросоюза, может ходатайствовать о получении краткосрочного (временного) вида на жительство с целью:

1. Кто может ходатайствовать о виде на жительство в Эстонии?

Министерство внутренних дел: Да, если у человека истек срок действия паспорта и по какой-либо причине он не получил новый паспорт в посольстве России, мы не будем препятствовать подаче ходатайства о получении гражданства ЭР. Отсутствие паспорта может быть препятствием для выезда за пределы Эстонии, так как для выезда необходим действующий паспорт.

Если иностранец не покинет страну по истечении срока выданного ему разрешения на временное проживание и у него нет законных оснований для проживания в Эстонии, то он остается в стране незаконно и поэтому подлежит высылке.

Министерство внутренних дел: По истечении срока действия временного вида на жительство гражданин РФ, как и любой другой иностранец, должен покинуть Эстонию, в случае если он не продлил свой ВНЖ или не подал заявление на получение нового разрешения на проживание в Эстонии.

Министерство внутренних дел: В прошлом году было аннулировано более 100 видов на жительство (как долгосрочных, так и временных). Причины были разными. Например, человек представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности. Были также те, чей вид на жительство был аннулирован на основании личной просьбы, и те, кто отсутствовал в Эстонии минимум шесть лет. Другие причины для аннулирования краткосрочного ВНЖ включают несоблюдение условий, прерывание учебы, расторжение брака или прекращение действия вида на жительство супруга.

Министерство внутренних дел: Живущий в Эстонии иностранец обязан соблюдать конституционный порядок Эстонии и правила, установленные правовыми актами Эстонской Республики, уважать конституционные ценности и принципы, свободы государства, базирующегося на праве и справедливости, устройство эстонского общества, эстонский язык и культуру.

8. Что будет, если я не получил справку о выходе из гражданства РФ, но уже хочу получить эстонское гражданство?

Министерство внутренних дел: Для получения эстонского гражданства человек должен быть освобожден от гражданства другой страны. Однако на практике мы видим, что люди, как правило, в большинстве случаев освобождаются от гражданства РФ. Были единичные случаи, когда этого не происходило.

9. Мы недавно в компании поспорили. Я сказал, что хочу получить синий паспорт, а они сказали, что серый дает больше возможностей. Можете рассказать, какие преимущества есть у граждан Эстонии по сравнению теми, у кого серый паспорт?

Министерство внутренних дел: У граждан Эстонии, по сравнению с лицами с неопределенным гражданством и/или лицами, находящимися в Эстонии на основании вида на жительство, есть ряд преимуществ.

Граждане Эстонии могут голосовать на выборах в Рийгикогу и Европейский парламент и состоять в политических партиях. Они также имеют право на дипломатическую защиту со стороны эстонского государства и на государственную помощь, если она понадобится им за границей. Они также могут путешествовать во множество стран без визы. И полный перечень стран можно посмотреть на сайте http://reisitargalt.vm.ee/kas-ma-vajan-viisat.

Как гражданин Эстонии вы можете жить в одном из самых успешных в мире цифровых обществ: все самое необходимое можно легко сделать в интернете. Вы можете свободно выражать свои мысли: по индексу свободы слова мы занимаем четвертое место после Швеции. У нас одна из лучших систем образования в мире, это доказано несколькими исследованиями PISA, и качественное образование доступно всем. Жилая среда чистая и безопасная: в Эстонии много лесов, болот и чистой воды.

10. Почему человека с серым паспортом или гражданина РФ могут лишить вида на жительство? И сколько обладателей серых паспортов было выслано из Эстонии за последние годы? Интересует также, по каким причинам?