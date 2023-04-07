Почему могут выслать из страны? ТОП‑10 вопросов о гражданстве Эстонии и видах на жительство(18)
Интерес к получению гражданства Эстонии в последний год вырос более чем в два раза. В основном – за счет ходатайств от граждан Российской Федерации. Но, как и при любых сложных процедурах, тут есть множество нюансов. „МК-Эстония“ выяснила, как проходит процесс ходатайства о гражданстве и какие преимущества гражданство Эстонии дает человеку.
1. Кто может ходатайствовать о виде на жительство в Эстонии?
Министерство внутренних дел: Иностранец, который не является гражданином страны Евросоюза, может ходатайствовать о получении краткосрочного (временного) вида на жительство с целью:
переезда к супругу/супруге;
переезда к близкому родственнику;
переселения в Эстонию на постоянное место жительства;
обучения;
работы;
предпринимательства;
участия уголовном производстве;
продления вида на жительство при наличии легального дохода.
Временный вид на жительство выдается на срок до 5 лет и может быть продлен на срок до 10 лет.
2. У меня есть вид на жительство, который нужно постоянно продлевать. Что мне нужно сделать, чтобы получить постоянный вид на жительство?
Министерство внутренних дел: Иностранец, не являющийся гражданином Европейского союза, может подать заявление на получение долгосрочного (постоянного) вида на жительство, если:
он постоянно проживал в Эстонии в течение пяти лет на основании временного вида на жительство непосредственно перед подачей ходатайства о получении долговременного ВНЖ;
у иностранца есть действующий временный вид на жительство;
данные о его месте жительства внесены в Регистр народонаселения Эстонии;
у него есть стабильный легальный доход для проживания в Эстонии;
у него есть медицинская страховка (Больничная касса);
он выполнил требование об интеграции, владея эстонским языком на уровне не ниже B1 или эквивалентном уровне в соответствии с Законом о языке.
NB! С марта 2022 года эстонское государство в качестве санкций приостановило выдачу гражданам Российской Федерации временных видов на жительство с целью работы, предпринимательства и обучения. Гражданам Беларуси ограничена выдача временных видов на жительство для работы и предпринимательства. Не была ограничена выдача видов на жительство гражданам данных стран, ходатайствующим о ВНЖ по семейным причинам (например: брак с гражданином Эстонии, ребенок гражданина Эстонии с ВНЖ и тд.).
3. Что должен делать и какие правила должен соблюдать обладатель вида на жительство в Эстонии?
Министерство внутренних дел: Живущий в Эстонии иностранец обязан соблюдать конституционный порядок Эстонии и правила, установленные правовыми актами Эстонской Республики, уважать конституционные ценности и принципы, свободы государства, базирующегося на праве и справедливости, устройство эстонского общества, эстонский язык и культуру.
4. Будут ли аннулированы виды на жительство граждан Российской Федерации, выданные до введения санкций?
Министерство внутренних дел: Ограничения, введенные в рамках данных санкций, не касаются действующих видов на жительство граждан РФ.
5. По каким причинам аннулировали виды на жительство граждан РФ?
Министерство внутренних дел: В прошлом году было аннулировано более 100 видов на жительство (как долгосрочных, так и временных). Причины были разными. Например, человек представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности. Были также те, чей вид на жительство был аннулирован на основании личной просьбы, и те, кто отсутствовал в Эстонии минимум шесть лет. Другие причины для аннулирования краткосрочного ВНЖ включают несоблюдение условий, прерывание учебы, расторжение брака или прекращение действия вида на жительство супруга.
6. Что происходит с гражданином РФ в случае окончания срока действия вида на жительство?
Министерство внутренних дел: По истечении срока действия временного вида на жительство гражданин РФ, как и любой другой иностранец, должен покинуть Эстонию, в случае если он не продлил свой ВНЖ или не подал заявление на получение нового разрешения на проживание в Эстонии.
Если иностранец не покинет страну по истечении срока выданного ему разрешения на временное проживание и у него нет законных оснований для проживания в Эстонии, то он остается в стране незаконно и поэтому подлежит высылке.
7. Можно ли подать ходатайство о гражданстве, если срок действия моего российского паспорта истек?
Министерство внутренних дел: Да, если у человека истек срок действия паспорта и по какой-либо причине он не получил новый паспорт в посольстве России, мы не будем препятствовать подаче ходатайства о получении гражданства ЭР. Отсутствие паспорта может быть препятствием для выезда за пределы Эстонии, так как для выезда необходим действующий паспорт.
8. Что будет, если я не получил справку о выходе из гражданства РФ, но уже хочу получить эстонское гражданство?
Министерство внутренних дел: Для получения эстонского гражданства человек должен быть освобожден от гражданства другой страны. Однако на практике мы видим, что люди, как правило, в большинстве случаев освобождаются от гражданства РФ. Были единичные случаи, когда этого не происходило.
9. Мы недавно в компании поспорили. Я сказал, что хочу получить синий паспорт, а они сказали, что серый дает больше возможностей. Можете рассказать, какие преимущества есть у граждан Эстонии по сравнению теми, у кого серый паспорт?
Министерство внутренних дел: У граждан Эстонии, по сравнению с лицами с неопределенным гражданством и/или лицами, находящимися в Эстонии на основании вида на жительство, есть ряд преимуществ.
Граждане Эстонии могут голосовать на выборах в Рийгикогу и Европейский парламент и состоять в политических партиях. Они также имеют право на дипломатическую защиту со стороны эстонского государства и на государственную помощь, если она понадобится им за границей. Они также могут путешествовать во множество стран без визы. И полный перечень стран можно посмотреть на сайте http://reisitargalt.vm.ee/kas-ma-vajan-viisat.
Как гражданин Эстонии вы можете жить в одном из самых успешных в мире цифровых обществ: все самое необходимое можно легко сделать в интернете. Вы можете свободно выражать свои мысли: по индексу свободы слова мы занимаем четвертое место после Швеции. У нас одна из лучших систем образования в мире, это доказано несколькими исследованиями PISA, и качественное образование доступно всем. Жилая среда чистая и безопасная: в Эстонии много лесов, болот и чистой воды.
10. Почему человека с серым паспортом или гражданина РФ могут лишить вида на жительство? И сколько обладателей серых паспортов было выслано из Эстонии за последние годы? Интересует также, по каким причинам?
Министерство внутренних дел: Основная причина лишения вида на жительство лиц с неопределенным гражданством – получение эстонского гражданства. В прошлом году по этой причине был аннулирован 351 долгосрочный вид на жительство.
Одной из причин лишения ВНЖ также была угроза общественному порядку и безопасности. За последние 10 лет долговременные виды на жительство лиц с неопределенным гражданством аннулировали по причине создания угрозы общественному порядку в 30 случаях.
Среди других причин может быть также тот факт, что лицо фактически не проживает в Эстонии или получило долгосрочный вид на жительство в другом государстве-члене ЕС. Разумеется, существует ситуация, когда ВНЖ аннулируется и по личной просьбе человека.
Если же говорить о количестве ВНЖ граждан РФ, признанных недействительными, то тут цифры следующие: в прошлом году в Эстонии были признаны недействительными 136 видов на жительство граждан России (как срочные, так и долговременные ВНЖ), в 2021 году – 86.
Среди причин называлась угроза общественному порядку, которую представляло лицо, но были и случаи, когда вид на жительство аннулировали по желанию его обладателя. Кроме того, среди причин было и то, что человек фактически не проживал в Эстонии, был расторгнут его брак или закончился срок действия вида на жительство супруга, или, например, человек не мог выполнить учебную программу и поэтому вынужден был прервать обучение.
Уже при аннулировании вида на жительство иностранца сотрудники Департамента полиции и погранохраны должны оценить перспективы высылки иностранца. Иностранец не может быть выслан в страну, где его жизни или человеческому достоинству может угрожать опасность. Если иностранец добровольно не выполнил свое обязательство покинуть страну или подлежит немедленной высылке, детали передачи этого лица отдельно согласовываются с принимающей страной. Во время процедуры реадмиссии иностранец подлежит высылке.
Если в ходе процедуры аннулирования долгосрочного вида на жительство выясняется, что высылка лица не является перспективной или лицо не представляет непосредственной и значительной угрозы государственной безопасности, возможно предоставление ему временного вида на жительство, на основании которого он будет иметь меньше прав на участие в жизни эстонского общества (например, не сможет голосовать на местных выборах) и который необходимо периодически продлевать.
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Почему могут аннулировать ВНЖ в Эстонии?
Временный вид на жительство аннулируют, если:
1. Не выполнено обстоятельство, которое является условием для выдачи или продления иностранцу вида на жительство;
2. В отношении иностранца имеется основание для отказа в выдаче или продлении вида на жительство;
3. Деятельность иностранца представляет угрозу общественному порядку или государственной безопасности;
4. Условия выдачи вида на жительство не выполняются в течение срока действия временного вида на жительство;
5. Иностранец подает личное ходатайство об аннулировании его ВНЖ.
Временный вид на жительство может быть также аннулирован, если иностранец не имеет фактического места жительства в Эстонии, не использует разрешение на проживание по назначению, для которого оно было выдано, своевременно не зарегистрировал свое место жительства в Регистре народонаселения или не имеет медицинской страховки в Эстонии.
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Кто может ходатайствовать о получении гражданства Эстонии?
Главные требования для получения гражданства:
1. Прожить в Эстонии не менее 8 лет, 5 из которых – постоянно.
2. Иметь долгосрочный вид на жительство.
3. Сдать экзамен по эстонскому языку и экзамен на знание Конституции и Закона о гражданстве.
4. Человек должен быть свободен от предыдущего гражданства (или не иметь гражданства какой-либо страны, то есть иметь неопределенное гражданство или быть лицом без гражданства).
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Пошаговая инструкция
Как получить гражданство Эстонии гражданину Российской Федерации?
1. Подать заявление на получение эстонского гражданства в Департамент полиции и погранохраны.
2. Департамент выдаст вам справку о принятии вашего ходатайства на рассмотрение.
3. Со справкой из департамента вам нужно пойти в посольство РФ в Таллинне и подать заявление об освобождении от гражданства РФ.
4. Российское посольство выдаст вам справку о том, что посольство РФ приняло к рассмотрению ваше заявление об освобождении от гражданства РФ.
5. Вы относите эту справку в Департамент полиции и погранохраны.
6. Правительство Эстонской Республики предоставляет вам эстонское гражданство при условии освобождения вас от прежнего гражданства.
7. После получения вами справки из посольства Российской Федерации о том, что вы навсегда освобождены от гражданства РФ, вступает в силу постановление правительства Эстонской Республики, которым вам условно предоставили эстонское гражданство, и вы становитесь гражданином Эстонии.
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