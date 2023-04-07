Эффект бабочки. Банковский крах: нужно ли волноваться жителям Эстонии и что будет с их сбережениями?

По мнению аналитиков, не исключено, что это – еще цветочки, и за кризисом в банковской сфере последуют и другие проблемы. Особенно – в недостаточно регулируемых сферах: например, связанных с недвижимостью и частным капиталом. Таким образом, есть риск, что возникнет эффект домино, который приведет к цепной реакции во всех сферах экономики.

Однако вскоре поступила информация, что Credit Suisse, второй по величине банк Швейцарии, займет 54 миллиарда долларов у центробанка страны, чтобы укрепить свой пошатнувшийся баланс. После этих новостей обвалившийся накануне курс акций банка частично восстановился.

Однако, несмотря на заверения Байдена, в понедельник, 13 марта, ценные бумаги пяти американских банков рухнули. Эпидемия тревожности перекинулась и на торговые площадки ЕС. В ходе торгов 13 марта акции европейского банка Credit Suisse упали почти на 12,7%, Commerzbank AG – на 13,4%. Инвесторы стали активно избавляться от акций разных банков. А вкладчики – забирать деньги.

Аналитики писали, что крах SVB, финансирующего стартапы в Кремниевой долине и занимающего 16-е место по активам в США, стал самым крупным со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Причиной оказалось ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и повышение ставки за год с 0,25% до 4,75%, которое привело к обесцениванию долгосрочных облигаций в портфеле банка.

13 марта Джо Байден выступил с экстренным обращением и заверил американцев в безопасности банковской системы США, а также сохранности их денег. Министерство юстиции начало расследование с целью выяснения причин краха SVB. В то же время члены правительства пытаются убедить общественность в том, что банковская система устойчива, передает ERR.

Сейчас в Америке начался кризис в банковской сфере, и за короткое время в США обанкротились три банка: Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Capital. И не исключено, что это все аукнется и жителям Эстонии.

Впервые ввел понятие „эффект бабочки“ Эдвард Лоренц в 1961 году. Суть его в том, что взмах крыльев бабочки в одном уголке мира может вызвать ураган в другом.

Эффект бабочки – термин, характеризующий свойство некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе – в совершенно другом месте.

Специалист заверяет: „На финансовую стабильность Эстонии Credit Suisse прямого влияния не окажет. Так как мы имеем дело со вторым по величине швейцарским банком, то учреждения, которые осуществляют в Европе надзор над банковским сектором, очень внимательно следят за развитием ситуации. В отличие от американского SVB, Credit Suisse выполняет свои обязательства по капиталу и ликвидности. Решение центробанка Швейцарии предложить для снижения напряженности на рынке кредит, в большой степени покрывающий ликвидность, помог банку усилить свою финансовую подушку и избежать реализации рисков“.

„Это отразилось также и в ценах на акции и долговые расписки Credit Suisse, – подчеркивает Яак Тырс. – Проблемы Credit Suisse тоже по большей части – специфические, и банк уже на протяжении долгого времени производит переорганизацию своей деятельности. И это отражается в ценах на акции, которые на протяжении долгого времени показывали нам тенденции к снижению“.

Он добавляет, что после случая с SVB в США участники рынка стали более осторожно относиться к банкам.

„Банк SVB занимал свою бизнес-нишу, и с точки зрения финансовой стабильности как в ЕС, так и в Эстонии нет таких связей, которые могли бы повлечь за собой „риск заражения“, – заверяет руководитель отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Яак Тырс. – Для сравнения: в свое время Lehman Brothers были связаны с различными крупными банками в США и Европе, и это повлекло за собой обширное „заражение“ в банковской системе. Но здесь мы имеем дело с бизнес-рисками конкретного банка. И власти в США уже предприняли различные шаги, чтобы сохранить чувство уверенности по отношению к банковскому сектору и предотвратить распространение рисков“.

„МК-Эстония“ спросила у представителей эстонских кредитных учреждений: какова вероятность, что банкротства американских банков перерастут в международный финансовый кризис по типу 2008 года, когда лопнул пузырь на рынке недвижимости США?

Эве Кюмник, член правления банка SEB и руководитель отдела управления финансами и операциями, отмечает: „Случай с SVB показывает, насколько важны для экономики сильные банки. Кризис ликвидности даже одного банка может вызвать цепную реакцию, которая вызовет вопросы даже в другом полушарии Земли. Но на данный момент мы не видим, чтобы цепная реакция из-за SVB каким-то образом добралась бы до наших клиентов“.

„У банков – достаточное количество ликвидных активов, оценённых по рыночным ценам, – подчеркивает Марнот. – В целом капитализация эстонских банков очень высока, а кредитные портфели работают хорошо. Это означает, что нет причин опасаться подобных проблем в Эстонии“.

Он добавляет, что органы надзора за банковским сектором Эстонии были очень бдительны во время различных кризисов, и в этом году они повысили требования к капиталу банков, чтобы учесть изменившуюся экономическую среду.

„Мы видим, что внезапное закрытие нескольких банков в Америке вызвало беспокойство, – констатирует Аллан Марнот, руководитель отдела финансовых институтов и рынков капитала Swedbank, – но на данный момент кажется, что страны (США и Великобритания) быстро реагируют, чтобы держать ситуацию под контролем. В целом похоже, что эти банки были обречены на гибель из-за сочетания специфической бизнес-модели и проблемы управления рисками. Учитывая различия в рисках бизнес-модели и в нормативных актах между банками ЕС и Америки, я не вижу возможности, что это каким-то образом может быть перенесено в Европу и, в частности, в Эстонию. С другой стороны, американская ситуация является примером того, что повышение процентных ставок не всегда приносит банкам прибыль, но может быть и фатальным, если управление рисками является поверхностным“.

„Банкам помогает справляться также их высокая прибыльность, – подчеркивает специалист. – Банки в Эстонии при выдаче кредитов очень широко используют плавающие процентные ставки, или еврибор. И это хорошо защищает банки от риска повышения процентных ставок. Ликвидность эстонских банков – на хорошем уровне, у них есть возможность получить кредит в Банке Эстонии. И не стоит забывать, что государство гарантирует каждому человеку сохранность всех его вкладов – в размере до 100 000 евро в каждом банке“.

Он заверяет: „Риски такого сорта, которые стали роковыми для SVB, у действующих в Эстонии банков и, в частности, у банка Coop по сути отсутствуют. Для SVB критическим стало то, что в их балансе около 50% составляли долгосрочные долговые обязательства, колебания цен на которые в балансе и отчете о прибыли сразу же не отражались – несмотря на существенные изменения в среде процентных ставок. Например, если посмотреть на имущество банка Coop, то долговые расписки составляют там лишь ничтожный 1%, их ценность отражена в балансе банка с учетом правильной рыночной цены и, в отличие от банка SVB, у банка Coop ни в плане имущества, ни в плане обязательств нет существенного в стартап-секторе. А стартап-сектор с точки зрения бизнес-рисков – намного сложнее, чем традиционные секторы. Банк Coop, как и другие эстонские универсальные банки, сильно капитализирован и имеет достаточные буферы ликвидности, чтобы справиться даже в сложных обстоятельствах“.

Если говорить о случае с SVB, то специалист отмечает: „Тут мы можем сказать то же самое, что уже сообщил Банк Эстонии. Он заверил, что сейчас нет оснований полагать, что проблемы единичных и со специфической бизнес-моделью банков США перекинутся на Европу или на эстонскую банковскую систему“.

„Действия Федерального резерва США не касаются напрямую экономики ЕС и инфляции, – говорит финансовый руководитель банка Coop Пааво Труу. – Финансовый рынок Европы и уровень инфляции контролирует Европейский центробанк. В то же время нужно отметить, что, хотя Европейский центробанк и Федеральный резерв США – полностью независимые друг от друга организации, исторически они управляли экономикой похожим образом. И если одна из этих организаций существенно повышала или понижала процентные ставки, то зачастую шаги в том же направлении предпринимала и другая. Они не делали это сразу, одновременно и в том же объеме, но их общее направление в долгосрочной перспективе было схожим“.

„Доля долговых расписок в имуществе банка SEB составляет всего 3,7%, и в нашем портфеле – только государственные облигации, чью ценность ежедневно отслеживают. Капитализация SEB Eesti – примерно на 65% больше, чем требует закон, так что мы – надежный партнер для наших клиентов“.

Она подчеркивает: источник бед SVB – в том, что банк инвестировал в долгосрочные долговые расписки, чья реальная ценность на данный момент не отображалась в отчетах.

Пааво Труу подчеркивает: „Понятно, что любая турбулентность и потеря доверия в любом уголке мира вызывает некоторое чувство обеспокоенности и в Эстонии. Но для беспокойства нет оснований. И прямого финансового влияния на банковский сектор Эстонии мы в данном случае не видим. Так что на данный момент нет ни одной прямой и рациональной причины, почему жители Эстонии должны начинать волноваться о стабильности эстонских банков и их способности справиться с ситуацией. Все банки – как в Эстонии, так и во всем мире – будут обязательно продолжать следить за происходящим, чтобы была возможность обеспечить нашим клиентам безопасность и экономическую стабильность“.

Он напоминает: „По всей еврозоне действует механизм обеспечения вкладов, который на 100% защищает все накопления – как частных лиц, так и предприятий. Это касается как срочных вкладов и вкладов до востребования, или денег, находящихся на расчетном счету. То, что у каждого человека защищены его деньги в каждом банке на сумму до 100 000 евро, – самый важный показатель, из которого вкладчикам следует исходить при оценке своих личных рисков“.

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Пять вопросов экономисту Райво Варе

1. Как это все повлияет на накопления жителей Эстонии?

На накопления напрямую это никак не повлияет. Но опосредованно повлияет на инвестиционный климат. Например, банковский сектор в целом страдает от таких вот новостей. А также те, кто инвестирует в акции банков.

Во-вторых, возрастает оценочная ситуация в отношении рисков. То есть банки – и наши в том числе – начинают больше бояться возможной рецессии и из-за этого более строго относиться к кредитованию. То есть это выражается обычно в том, что потихонечку они повышают ставки по кредитам.

2. А что будет с пенсионными накоплениями тех, кто еще не вывел деньги из II пенсионной ступени?

Нет, это до нас не докатится. У нас банки капитализированы хорошо, в этом смысле нет поводов волноваться.

3. К чему это все приведет в итоге?