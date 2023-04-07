Эффект бабочки. Банковский крах: нужно ли волноваться жителям Эстонии и что будет с их сбережениями?(20)
Тревожная ситуация с банками США у многих вызвала опасения, что следующий экономический кризис уже близок. Акции многих банков на торговых площадках рухнули – как в Америке, так и в Европе. Докатится ли эта тревожная волна до Эстонии? Не повторится ли снова кризис 2008 года? И что будет с накоплениями жителей Эстонии в этой ситуации? Разбирается „МК-Эстония“.
Эффект бабочки – термин, характеризующий свойство некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе – в совершенно другом месте.
Впервые ввел понятие „эффект бабочки“ Эдвард Лоренц в 1961 году. Суть его в том, что взмах крыльев бабочки в одном уголке мира может вызвать ураган в другом.
Сейчас в Америке начался кризис в банковской сфере, и за короткое время в США обанкротились три банка: Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Capital. И не исключено, что это все аукнется и жителям Эстонии.
Будет ли цепная реакция?
13 марта Джо Байден выступил с экстренным обращением и заверил американцев в безопасности банковской системы США, а также сохранности их денег. Министерство юстиции начало расследование с целью выяснения причин краха SVB. В то же время члены правительства пытаются убедить общественность в том, что банковская система устойчива, передает ERR.
Аналитики писали, что крах SVB, финансирующего стартапы в Кремниевой долине и занимающего 16-е место по активам в США, стал самым крупным со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Причиной оказалось ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и повышение ставки за год с 0,25% до 4,75%, которое привело к обесцениванию долгосрочных облигаций в портфеле банка.
Однако, несмотря на заверения Байдена, в понедельник, 13 марта, ценные бумаги пяти американских банков рухнули. Эпидемия тревожности перекинулась и на торговые площадки ЕС. В ходе торгов 13 марта акции европейского банка Credit Suisse упали почти на 12,7%, Commerzbank AG – на 13,4%. Инвесторы стали активно избавляться от акций разных банков. А вкладчики – забирать деньги.
Однако вскоре поступила информация, что Credit Suisse, второй по величине банк Швейцарии, займет 54 миллиарда долларов у центробанка страны, чтобы укрепить свой пошатнувшийся баланс. После этих новостей обвалившийся накануне курс акций банка частично восстановился.
По мнению аналитиков, не исключено, что это – еще цветочки, и за кризисом в банковской сфере последуют и другие проблемы. Особенно – в недостаточно регулируемых сферах: например, связанных с недвижимостью и частным капиталом. Таким образом, есть риск, что возникнет эффект домино, который приведет к цепной реакции во всех сферах экономики.
„МК-Эстония“ спросила у представителей эстонских кредитных учреждений: какова вероятность, что банкротства американских банков перерастут в международный финансовый кризис по типу 2008 года, когда лопнул пузырь на рынке недвижимости США?
И какое влияние окажут эти банкротства на нашу банковскую и накопительную пенсионную систему?
„Риска заражения“ нет
„Банк SVB занимал свою бизнес-нишу, и с точки зрения финансовой стабильности как в ЕС, так и в Эстонии нет таких связей, которые могли бы повлечь за собой „риск заражения“, – заверяет руководитель отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Яак Тырс. – Для сравнения: в свое время Lehman Brothers были связаны с различными крупными банками в США и Европе, и это повлекло за собой обширное „заражение“ в банковской системе. Но здесь мы имеем дело с бизнес-рисками конкретного банка. И власти в США уже предприняли различные шаги, чтобы сохранить чувство уверенности по отношению к банковскому сектору и предотвратить распространение рисков“.
Он добавляет, что после случая с SVB в США участники рынка стали более осторожно относиться к банкам.
„Это отразилось также и в ценах на акции и долговые расписки Credit Suisse, – подчеркивает Яак Тырс. – Проблемы Credit Suisse тоже по большей части – специфические, и банк уже на протяжении долгого времени производит переорганизацию своей деятельности. И это отражается в ценах на акции, которые на протяжении долгого времени показывали нам тенденции к снижению“.
Специалист заверяет: „На финансовую стабильность Эстонии Credit Suisse прямого влияния не окажет. Так как мы имеем дело со вторым по величине швейцарским банком, то учреждения, которые осуществляют в Европе надзор над банковским сектором, очень внимательно следят за развитием ситуации. В отличие от американского SVB, Credit Suisse выполняет свои обязательства по капиталу и ликвидности. Решение центробанка Швейцарии предложить для снижения напряженности на рынке кредит, в большой степени покрывающий ликвидность, помог банку усилить свою финансовую подушку и избежать реализации рисков“.
Яак Тырс добавляет, что у банковского сектора Эстонии в целом – очень серьезный запас капитала.
„Банкам помогает справляться также их высокая прибыльность, – подчеркивает специалист. – Банки в Эстонии при выдаче кредитов очень широко используют плавающие процентные ставки, или еврибор. И это хорошо защищает банки от риска повышения процентных ставок. Ликвидность эстонских банков – на хорошем уровне, у них есть возможность получить кредит в Банке Эстонии. И не стоит забывать, что государство гарантирует каждому человеку сохранность всех его вкладов – в размере до 100 000 евро в каждом банке“.
Нет оснований волноваться
„Мы видим, что внезапное закрытие нескольких банков в Америке вызвало беспокойство, – констатирует Аллан Марнот, руководитель отдела финансовых институтов и рынков капитала Swedbank, – но на данный момент кажется, что страны (США и Великобритания) быстро реагируют, чтобы держать ситуацию под контролем. В целом похоже, что эти банки были обречены на гибель из-за сочетания специфической бизнес-модели и проблемы управления рисками. Учитывая различия в рисках бизнес-модели и в нормативных актах между банками ЕС и Америки, я не вижу возможности, что это каким-то образом может быть перенесено в Европу и, в частности, в Эстонию. С другой стороны, американская ситуация является примером того, что повышение процентных ставок не всегда приносит банкам прибыль, но может быть и фатальным, если управление рисками является поверхностным“.
Он добавляет, что органы надзора за банковским сектором Эстонии были очень бдительны во время различных кризисов, и в этом году они повысили требования к капиталу банков, чтобы учесть изменившуюся экономическую среду.
„У банков – достаточное количество ликвидных активов, оценённых по рыночным ценам, – подчеркивает Марнот. – В целом капитализация эстонских банков очень высока, а кредитные портфели работают хорошо. Это означает, что нет причин опасаться подобных проблем в Эстонии“.
Эве Кюмник, член правления банка SEB и руководитель отдела управления финансами и операциями, отмечает: „Случай с SVB показывает, насколько важны для экономики сильные банки. Кризис ликвидности даже одного банка может вызвать цепную реакцию, которая вызовет вопросы даже в другом полушарии Земли. Но на данный момент мы не видим, чтобы цепная реакция из-за SVB каким-то образом добралась бы до наших клиентов“.
Она подчеркивает: источник бед SVB – в том, что банк инвестировал в долгосрочные долговые расписки, чья реальная ценность на данный момент не отображалась в отчетах.
„Доля долговых расписок в имуществе банка SEB составляет всего 3,7%, и в нашем портфеле – только государственные облигации, чью ценность ежедневно отслеживают. Капитализация SEB Eesti – примерно на 65% больше, чем требует закон, так что мы – надежный партнер для наших клиентов“.
Турбулентность вызвала волнение
„Действия Федерального резерва США не касаются напрямую экономики ЕС и инфляции, – говорит финансовый руководитель банка Coop Пааво Труу. – Финансовый рынок Европы и уровень инфляции контролирует Европейский центробанк. В то же время нужно отметить, что, хотя Европейский центробанк и Федеральный резерв США – полностью независимые друг от друга организации, исторически они управляли экономикой похожим образом. И если одна из этих организаций существенно повышала или понижала процентные ставки, то зачастую шаги в том же направлении предпринимала и другая. Они не делали это сразу, одновременно и в том же объеме, но их общее направление в долгосрочной перспективе было схожим“.
Если говорить о случае с SVB, то специалист отмечает: „Тут мы можем сказать то же самое, что уже сообщил Банк Эстонии. Он заверил, что сейчас нет оснований полагать, что проблемы единичных и со специфической бизнес-моделью банков США перекинутся на Европу или на эстонскую банковскую систему“.
Он заверяет: „Риски такого сорта, которые стали роковыми для SVB, у действующих в Эстонии банков и, в частности, у банка Coop по сути отсутствуют. Для SVB критическим стало то, что в их балансе около 50% составляли долгосрочные долговые обязательства, колебания цен на которые в балансе и отчете о прибыли сразу же не отражались – несмотря на существенные изменения в среде процентных ставок. Например, если посмотреть на имущество банка Coop, то долговые расписки составляют там лишь ничтожный 1%, их ценность отражена в балансе банка с учетом правильной рыночной цены и, в отличие от банка SVB, у банка Coop ни в плане имущества, ни в плане обязательств нет существенного в стартап-секторе. А стартап-сектор с точки зрения бизнес-рисков – намного сложнее, чем традиционные секторы. Банк Coop, как и другие эстонские универсальные банки, сильно капитализирован и имеет достаточные буферы ликвидности, чтобы справиться даже в сложных обстоятельствах“.
Пааво Труу подчеркивает: „Понятно, что любая турбулентность и потеря доверия в любом уголке мира вызывает некоторое чувство обеспокоенности и в Эстонии. Но для беспокойства нет оснований. И прямого финансового влияния на банковский сектор Эстонии мы в данном случае не видим. Так что на данный момент нет ни одной прямой и рациональной причины, почему жители Эстонии должны начинать волноваться о стабильности эстонских банков и их способности справиться с ситуацией. Все банки – как в Эстонии, так и во всем мире – будут обязательно продолжать следить за происходящим, чтобы была возможность обеспечить нашим клиентам безопасность и экономическую стабильность“.
Он напоминает: „По всей еврозоне действует механизм обеспечения вкладов, который на 100% защищает все накопления – как частных лиц, так и предприятий. Это касается как срочных вкладов и вкладов до востребования, или денег, находящихся на расчетном счету. То, что у каждого человека защищены его деньги в каждом банке на сумму до 100 000 евро, – самый важный показатель, из которого вкладчикам следует исходить при оценке своих личных рисков“.
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Пять вопросов экономисту Райво Варе
1. Как это все повлияет на накопления жителей Эстонии?
На накопления напрямую это никак не повлияет. Но опосредованно повлияет на инвестиционный климат. Например, банковский сектор в целом страдает от таких вот новостей. А также те, кто инвестирует в акции банков.
Во-вторых, возрастает оценочная ситуация в отношении рисков. То есть банки – и наши в том числе – начинают больше бояться возможной рецессии и из-за этого более строго относиться к кредитованию. То есть это выражается обычно в том, что потихонечку они повышают ставки по кредитам.
2. А что будет с пенсионными накоплениями тех, кто еще не вывел деньги из II пенсионной ступени?
Нет, это до нас не докатится. У нас банки капитализированы хорошо, в этом смысле нет поводов волноваться.
3. К чему это все приведет в итоге?
Напрямую этот кризис, эти банковские обвалы пока не вызвали всемирного обвала. И я не думаю, что вызовут. Тем более, что в отношении американских банков финансовые власти США приняли неожиданно быстро неожиданно сильные меры.
И Швейцария, кстати, делает то же самое, потому что швейцарский центробанк, который ответственен в проблемах в связи с Credit Suisse, заявил, что тоже готов предоставить любые средства, чтобы погасить кризис. То есть на самом деле сейчас финансовые власти всех стран стараются всеми силами избежать того, что произошло в 2008 году, когда части банков средства не предоставляли, и они начали обвал, а потом это уже превратилось в снежный ком или лавину.
Я знаю, что и в Британии сейчас то же самое. То есть на самом деле они действительно смогут погасить этот пожар, но не-
уверенность какая-то все же остается – в отношении сектора и в самом секторе. И поэтому это все будет отражаться в оценке рисков. А риски и их оценка – это основы банковского дела.
Они будут более консервативны сами. И в то же самое время это будет означать удорожание их ресурса.
4. Что вы можете сказать тем, кто пережил кризисы 90-х, когда все накопления вдруг обесценились?
Нет. Тут нет никаких причин или поводов волноваться. Если какой урок и выучили, так это как раз урок предыдущего большого финансового и экономического кризиса 2008–2009 гг. Потому что тогда те решения, которые обсуждали, были не приняты. А теперь они в спешном порядке, в течение 55 часов или 72 часов, все были приняты. И так и будет продолжаться.
И тут дело не только в том, какие решения уже приняты. Был создан прецедент, который будет осуществлен и в случае, если где-то еще ситуация повторится. Поэтому я не вижу никаких проблем.
И, кстати, никто ведь не вспомнил, что бывший председатель FED – Федеральной резервной системы США, она выполняет роль центробанка – Бен Бернанке сотоварищи только что получил Нобелевскую премию по экономике. Бернанке разрабатывал именно эту тематику – как не допустить обрушения системных банков, избежать финансового и экономического большого кризиса. И вот эта рецептура, за которую ему „Нобеля“ вручили, практически сейчас и осуществляется. Так сказать, банковская медицина этим сейчас и занимается.
5. Вы сказали, что теперь будут тщательнее взвешивать риски при кредитовании. То есть кредиты будет теперь сложнее получить? И процентные ставки вырастут?
Да. Вот это влияние, по всей видимости, все-таки будет. Как остающийся элемент неуверенности – как в самом секторе, так и в отношении этого сектора – которая все равно в какой-то степени присутствует. И вот она будет приводить к тому, что банки будут более консервативны в своей политике по выдаче кредитов. И кредиты из-за этого будут дороже.
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Происходящее в банковском секторе снизило цены на нефть
17 марта представители сети заправок Circle K сообщили, что они снизили розничную цену на топливо. Стоимость одного литра 95-го бензина упала на 3 цента и составила 1,699€/л, а дизеля – на все 10 и равна соответственно 1,599€/л. Olerex меньше часа спустя тоже сообщил, что снижает цены на моторное топливо. После чего Circle K снизила цены еще на 1 цент.
Руководитель отдела ценообразования на моторное топливо Circle K Eesti Индрек Сасси отмечает, что самым важным фактором, оказавшим на это влияние, стали процессы, происходящие в банковском секторе США и Европы, исходя из чего стоимость барреля нефти снизилась с 82 USD до 74 USD.
Он добавил, что при формировании розничных цен Circle K исходит как из закупочных цен на моторное топливо и акцизов, так и из ситуации с конкуренцией в конкретной стране.
Он также заверил, что сеть заправок Circle K Eesti AS, которая входит в международный концерн с канадскими корнями Alimentation Couche-Tard Inc, закупает все виды моторного топлива в ЕС. И не покупает, не продает и не выступает посредником в сделках с моторным топливом, произведенным в России или Беларуси.
По словам Сасси, сейчас на мировом рынке на цены на нефть влияют четыре основных фактора: санкции против России, изменения в политике Китая касательно Covid‑19, прогноз объемов производительности OPEC+ и страх, что экономика рухнет.
Он добавил, что высокая инфляция и страх, что экономика обрушится, повлечет за собой, очевидно, повышение процентной ставки как Федерального резерва США (FED), так и Европейского центробанка.
„При помощи повышения процентных ставок они хотят снизить инфляцию в Европе обратно до уровня в 2%, – пояснил специалист. – Очевидно, это повлияет также на стоимость нефти и приведет к тому, что розничные цены на моторное топливо снизятся. Повышение процентных ставок уже повлияло на банковский сектор, и SVB был первым банком, который оказался в сложной ситуации. Происходящее в банковском секторе привело к волне продаж в других секторах, и это затронуло также рынок энергии“.