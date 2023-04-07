Женская сборная Эстонии по хоккею на ЧМ потерпела третье поражение, проиграв Украине

В составе сборной Украины шайбы забросили: Дарья Цимиренко, Виктория Ценова Полина Телехина, Домика Лопатина и Дэрины Рожхок.



Эстонские девушки нанесли десять бросков за игру, а украинские - 74. Эстонская женская сборная потерпела поражение во всех трех матчах и занимает последнее шестое место в группе.



В пятницу вечером в 20:00 вечера Эстония встретится с Румынией и в воскресенье в 13:00 в последнем матче турнира сыграет с Гонконгом.