Хоккей
07.04.2023, 10:02

Женская сборная Эстонии по хоккею на ЧМ потерпела третье поражение, проиграв Украине

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Eesti naiste jäähokikoondis
Eesti naiste jäähokikoondis
ФОТО: Catherine Kortsmik | Catherine Kõrtsmik

Женская сборная Эстонии по хоккею на чемпионате мира (третий дивизион, группа А) в Брашове (Румыния) потерпела третье поражение, проиграв Украине со счетом 0:5 (0:3, 0:2, 0:0).

В составе сборной Украины шайбы забросили: Дарья Цимиренко, Виктория Ценова Полина Телехина, Домика Лопатина и Дэрины Рожхок.

Эстонские девушки нанесли десять бросков за игру, а украинские - 74. Эстонская женская сборная потерпела поражение во всех трех матчах и занимает последнее шестое место в группе.

В пятницу вечером в 20:00 вечера Эстония встретится с Румынией и в воскресенье в 13:00 в последнем матче турнира сыграет с Гонконгом.

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