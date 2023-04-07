07.04.2023, 10:02
Женская сборная Эстонии по хоккею на ЧМ потерпела третье поражение, проиграв Украине(1)
ФОТО: | Catherine Kõrtsmik
Женская сборная Эстонии по хоккею на чемпионате мира (третий дивизион, группа А) в Брашове (Румыния) потерпела третье поражение, проиграв Украине со счетом 0:5 (0:3, 0:2, 0:0).
В составе сборной Украины шайбы забросили: Дарья Цимиренко, Виктория Ценова Полина Телехина, Домика Лопатина и Дэрины Рожхок.
Эстонские девушки нанесли десять бросков за игру, а украинские - 74. Эстонская женская сборная потерпела поражение во всех трех матчах и занимает последнее шестое место в группе.
В пятницу вечером в 20:00 вечера Эстония встретится с Румынией и в воскресенье в 13:00 в последнем матче турнира сыграет с Гонконгом.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.