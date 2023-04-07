07.04.2023, 08:30
В Таллинне на парковке автомобиль наехал на четырехлетнюю девочку и скрылся(8)
ФОТО: | Õhtuleht
Вчера в аварии в Таллинне пострадала маленькая девочка.
В четверг, 6 апреля, в 17:39 произошла авария возле Кай, 6 в Таллинне. По предварительным данным, на автомобильной парковке четырехлетняя девочка выбежала из-за машин под колеса легкового автомобиля. Что это был за автомобиль, пока не установлено, водитель уехал с места происшествия.
Девочку для проверки доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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