ЧП и криминал
07.04.2023, 08:30

В Таллинне на парковке автомобиль наехал на четырехлетнюю девочку и скрылся

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ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

Вчера в аварии в Таллинне пострадала маленькая девочка.

В четверг, 6 апреля, в 17:39 произошла авария возле Кай, 6 в Таллинне. По предварительным данным, на автомобильной парковке четырехлетняя девочка выбежала из-за машин под колеса легкового автомобиля. Что это был за автомобиль, пока не установлено, водитель уехал с места происшествия.

Девочку для проверки доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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