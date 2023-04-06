В Силламяэ строят тематический парк о советской эпохе „Таинственный город“

В текущем году этот объект является самым крупным инвестиционным проектом в бюджете Силламяэ, и он поддерживается Европейским фондом регионального развития, сообщила в четверг „Актуальная камера“.

„Мы получаем 85% финансирования, если общая стоимость проекта составляет 1 148 000 евро, то Фонд регионального развития выделяет 976 000 евро. Это очень выгодные условия для города. Данный объект внесет существенный вклад в развитие туризма не только в Силламяэ, но и в Ида-Виру в целом“, - рассказал вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов.