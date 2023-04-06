ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (407-й день) | Макрон и фон дер Ляйен просят Китай помочь остановить войну. Польша отправит в Украину военную технику

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о „пресечении попытки проникновения“ в регион „украинской ДРГ в количестве 20 человек“. Это якобы произошло в районе села Случовск Погарского района, написал Богомаз в Telegram. „Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение“, - добавил он.

Девять человек погибли и семеро пострадали в результате удара по автобазе в Донецке, сообщили „Интерфаксу“ в управлении Следственного комитета РФ в самопровозглашенной ДНР.

Литва отправит в Украину новый пакет помощи на 41 миллион евро Об этом после своего визита в Украину заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, в пакет войдут поставки нового оборудования, а также взносы в международные фонды.

Замглавы Офиса президента Андрей Сибига уточнил свои слова о том, что Украина готова к переговорам по Крыму: он отметил, что это лишь одна из имеющихся опций. „Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ“, — объяснил Сибига.

Китай может убедить Россию прекратить боевые действия в Украине и вернуть стороны за стол переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Си Цзиньпином в Китае. Макрон выразил убеждение, что Китай „должен сыграть важную роль в построении мира“. Президент Франции отметил, что именно для обсуждения этого приехал в Пекин.

В Житомирской области Украины на границе с Беларусью установили экран, на котором транслируют кадры российско-украинской войны. На экране транслируют заявления Александра Лукашенко о поддержке России, вторгшейся в Украину, и кадры российских обстрелов, которые наносились, как утверждается, в том числе со стороны Беларуси.

Россияне „пытаются взять Бахмут под полный контроль“ - украинский Генштаб Украинский Генштаб в сводке на вечер четверга косвенно признает, что большая часть Бахмута - под контролем противника.„На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои“, - говорится в сводке.

В ходе визита президента Зеленского в Варшаву стороны подписали соглашение о военных поставках - Киев получит БТР, самоходные минометы, ПЗРК, самолеты.