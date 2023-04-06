ANSA: Берлускони проходит химиотерапию от лейкемии

У бывшего премьер-министра Италии, 86-летнего Сильвио Берлускони - лейкемия (лейкоз). Об этом в четверг, 6 апреля, передало агентство Reuters со ссылкой на источник. Информацию подтвердила и газета Corriere della Sera.

По ее данным, он находится в больнице San Raffaele в провинции Милан и помещен в палату интенсивной терапии. По предварительным сведениям, у него отмечались проблемы с дыханием, связанные с рецидивом пневмонии, сообщила Corriere della Sera.

Reuters в свою очередь написало, что политик - в кардиологическом отделении.

Официального подтверждения диагноза со стороны представителей Берлускони пока не поступало.

Итальянское агентство ANSA сообщило, что Берлускони начал химиотерапию, причем первый курс лечения был проведен в больнице 5 апреля. Состояние бывшего главы кабмина оставалось стабильным, добавило агентство.

Дети Сильвио Берлускони - дочь Мария и сын Луиджи - прибыли в больницу 6 апреля, но не стали разговаривать с репортерами и съемочными группами, ожидавшими у входа.

„Провел спокойную ночь“

Партия Сильвио Берлускони Forza Italia (“Вперед, Италия“) является частью правой коалиции премьер-министра Италии Джорджи Мелони, но сам он не входит в правительство.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил государственному телевидению RAI, что пообщался с медиками: „Сегодня утром я разговаривал с профессором (Альберто - Ред.) Дзангрилло (личным врачом премьера. - Ред.), и он сказал мне, что Берлускони провел спокойную ночь, его состояние стабильно“.

Таяни, давний союзник Берлускони по партии Forza Italia, напомнил, что у того был целый ряд проблем со здоровьем.

„Мы все хотим быть оптимистами и надеемся, что лев скоро вернется и возьмет на себя руководство партией. Он наш политический лидер и, конечно, он никогда не сдается“, - добавил Таяни.

Испытывал проблемы со здоровьем