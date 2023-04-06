Из-за забастовок во Франции эстонские баскетболисты оказались в сложной ситуации

Баскетбольная команда „Калев/Крамо“ проиграла в среду „Шоле“ 59:81 в ответном полуфинальном матче Кубка Европы ФИБА и не вышла в финал.

„Калев/Крамо“ должен был сегодня вернуться в Таллинн и готовиться к матчу с рижским ВЭФом, который состоится в пятницу, но из-за забастовки, которая проходит во Франции, клуб оказался в тяжелом положении.

„Мы должны были приземлиться в Таллинне сегодня в 13:00, но из-за забастовоки во Франции все наши рейсы были отменены (и рейсы забронированы вместо отменынных рейсов). На данный момент мы находимся в ситуации, когда единственный вариант вернуться домой - это арендовать арендные машины и поехать в Брюссель.

Завтра утром мы отправимся из Брюсселя в Таллинн, а вечером мы будем играть в финале четырех Эстонско-Латвианской лиги Paf против „ВЭФ“. Жизнь - это приключение, приходите на игру завтра, нам нужна поддержка“, - сообщает клуб на странице в Фейсбук.

Игра „Калев/Крамо“ против рижского „ВЭФ“ состоится в пятницу на арене „Унибет“, начало матча в 19:00.

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