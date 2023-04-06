Израиль подвергся массовому обстрелу с территории Ливана

По некоторым данным, было выпущено около 90 ракет, из них 30 - за полчаса. Известно о трех пострадавших. С военных аэродромов в Израиле подняты боевые самолеты. Аэропорт имени Бен Гуриона отменил вылеты.

ЦАХАЛ сообщил, что ракетный обстрел, по его информации, совершили палестинские группировки в Южном Ливане. По предварительной оценке Ynet без ссылок на источники, по Израилю были выпущены „десятки“ ракет, ЦАХАЛ ответил артиллерийскими залпами в направлении ливанского города Тир.

Премьер-министр Нетанияху созывает оперативное совещание с министром обороны и командованием ЦАХАЛа в связи с эскалацией на северной границе.