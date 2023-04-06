Специалист: всем тренерам Латвии сейчас очень тяжело, они просят помощи
За последние годы в Латвии появилось множество бойцов, которые представляют страну на международной арене. Спортсмены поднимают флаг своей родины на известных бойцовских шоу по карате, ММА, боксу и кикбоксингу. О том, с какими проблемами сталкиваются латвийские бойцы, рассказал специалист по связям с общественностью Лев Березин, который с 2014 года активно сотрудничает практически со всеми бойцовскими организациями в Латвии.
Сегодня Латвия может гордиться множеством бойцов, которые принимают участие в таких популярных организациях, как PFL, KSW, Karate Combat, Glory и Golden Contract. Профессионалы Кристап Зиле, Александр Чижов, Артём Рамлав, Олег Емельянов, Даник Веснёнок, Ричард Болотник и другие достигли такого уровня своими силами и при поддержке спонсоров.
Очень жаль, что сегодня кризис абсолютно во всех сферах, даже в спорте. Вроде бы пандемия прошла и залы могут работать, но почему-то легче не становится. Тренеры еле-еле сводят концы с концами, оплачивая во много раз подорожавшие коммунальные платежи. Зал — это не офис, это больше сотни квадратов, а то и несколько сотен. Я не только про бойцовские залы, а в целом про все спортивные заведения, которые сокращают время работы, стараются отключать сауны, а про ледовые холлы я лучше промолчу
Конечно, в команде самый главный спонсор — это тренер. Столько, сколько он вкладывает в спортсмена времени, не вкладывает никто. В Латвии практически каждый тренер занимается благотворительностью. Благотворительность — это прежде всего время
„А как было этой зимой? Как ты сможешь полностью сфокусироваться на бое, когда на зале долги? Сегодня в социальных сетях тренеры открыто просят помощи, чтобы просто не закрывать свой зал. Только вслушайтесь: тренер профессионального латвийского спортсмена, который не может оплатить коммуналку из-за заоблачных счетов. Раньше такого не было, хотя и легче не было, но сейчас это новая большая проблема, с которой приходится жить. Даже если ты эту зиму пережил, где гарантии, что следующий год будет дешевле?
Государственное финансирование выделяется лишь олимпийским видам спорта, при том, что Олимпийские игры проходят раз в четыре года, а у бойцов по несколько турниров за один календарный год. Поддержка необходима особенно тогда, когда идёт подготовка. Классическая ситуация: когда спортсмен возвращается с победой и в социальных сетях поднимается хайп, к нему сразу повышенное внимание. Но всё же важнее видеть и слышать, что происходит на латвийском рынке здесь и сейчас, а также быть рядом с потенциальными чемпионами перед тем, как они ими станут
Важно, чтобы СМИ поддерживали своих потенциальных чемпионов, чтобы люди их узнавали. Я бы назвал это „спортивный патриотизм“. Мы не знаем своих спортсменов. Это не потому, что их мало, а потому, что не у всех есть возможность и мотивация выбиваться на глобальном уровне. И я не говорю только про Ригу. Oчень много перспективных спортсменов в Салдусе, Даугавпилсе, Бауске, Лиепае и других городах Латвии“.
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