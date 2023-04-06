Специалист: всем тренерам Латвии сейчас очень тяжело, они просят помощи

Сегодня Латвия может гордиться множеством бойцов, которые принимают участие в таких популярных организациях, как PFL, KSW, Karate Combat, Glory и Golden Contract. Профессионалы Кристап Зиле, Александр Чижов, Артём Рамлав, Олег Емельянов, Даник Веснёнок, Ричард Болотник и другие достигли такого уровня своими силами и при поддержке спонсоров.

Очень жаль, что сегодня кризис абсолютно во всех сферах, даже в спорте. Вроде бы пандемия прошла и залы могут работать, но почему-то легче не становится. Тренеры еле-еле сводят концы с концами, оплачивая во много раз подорожавшие коммунальные платежи. Зал — это не офис, это больше сотни квадратов, а то и несколько сотен. Я не только про бойцовские залы, а в целом про все спортивные заведения, которые сокращают время работы, стараются отключать сауны, а про ледовые холлы я лучше промолчу

Конечно, в команде самый главный спонсор — это тренер. Столько, сколько он вкладывает в спортсмена времени, не вкладывает никто. В Латвии практически каждый тренер занимается благотворительностью. Благотворительность — это прежде всего время

„А как было этой зимой? Как ты сможешь полностью сфокусироваться на бое, когда на зале долги? Сегодня в социальных сетях тренеры открыто просят помощи, чтобы просто не закрывать свой зал. Только вслушайтесь: тренер профессионального латвийского спортсмена, который не может оплатить коммуналку из-за заоблачных счетов. Раньше такого не было, хотя и легче не было, но сейчас это новая большая проблема, с которой приходится жить. Даже если ты эту зиму пережил, где гарантии, что следующий год будет дешевле?