06.04.2023, 17:07
Пригожин выплатит компенсацию пострадавшим при взрыве в петербургском кафе, в числе которых - высланный из Эстонии Чаулин(1)
ФОТО: | Scanpix
Компенсацию пострадавшим от взрыва, унесшего жизни российского военного блогера в кафе в Санкт-Петербурге, помимо петербургского городского правительства выплатит глава ЧВК „Вагнер“, пишет „Эстонский экспресс“.
5 апреля поздно вечером глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин сообщил в соцсетях, что начал выплаты всем 43 людям, которые пострадали во время убийства российского военного блогера в минувшее воскресенье.