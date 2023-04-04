За рубежом
06.04.2023, 17:07

Пригожин выплатит компенсацию пострадавшим при взрыве в петербургском кафе, в числе которых - высланный из Эстонии Чаулин

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САМОИЗГОТОВЛЕННЫЙ МЕМОРИАЛ: На месте гибели установлен мемориал в память о Владлене Татарском, погибшем при взрыве в Санкт-Петербурге, к месту происшествия принесли цветы и разместили фотографию погибшего блогера.
САМОИЗГОТОВЛЕННЫЙ МЕМОРИАЛ: На месте гибели установлен мемориал в память о Владлене Татарском, погибшем при взрыве в Санкт-Петербурге, к месту происшествия принесли цветы и разместили фотографию погибшего блогера.
ФОТО: ANATOLY MALTSEV | Scanpix

Компенсацию пострадавшим от взрыва, унесшего жизни российского военного блогера в кафе в Санкт-Петербурге, помимо петербургского городского правительства выплатит глава ЧВК „Вагнер“, пишет „Эстонский экспресс“.

5 апреля поздно вечером глава ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин сообщил в соцсетях, что начал выплаты всем 43 людям, которые пострадали во время убийства российского военного блогера в минувшее воскресенье.

„На сегодняшний день уже семь человек получили денежную компенсацию“, — сообщил Пригожин в посте, не назвав суммы компенсации.

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