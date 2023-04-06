МНЕНИЕ | В уравнении будущего Дональда Трампа много неизвестных

Дональд Трамп стал первым американским экс-президентом, которому были предъявлены уголовные обвинения. Трампа обвиняют в фальсификации деловой отчетности. Против него ведется как минимум три расследования: два федеральных и одно - в штате Джорджия. Потенциально у него может возникнуть не мало серьезных проблем, но в реальности уголовное делопроизводство и даже тюремный срок не помешают ему снова баллотироваться на пост президента через 1,5 года.

Общественные реакции на это событие разные: противники Трампа искренне радуются, сторонники - обвиняют судебную власть в предвзятости. Сам Трамп называет это „охотой на ведьм“ и отмечает, что „судья его ненавидит“. Однако же назвать этот судебный процесс концом Трампа как политика преждевременно. Опросы среди республиканцев наоборот показывают, что его популярность растет, в его поддержку высказались и его возможные конкуренсты по праймеризм: бывший вице-премьер Майк Пенс и губернатор Флориды Рон Десантис. Имидж мученика и жертвы может сыграть Трампу на руку во время праймериз, где как правило голосует наиболее активная часть электората, и результат его судебных дел может повлиять на тех, кто до последнего момента колебался и не мог принять решение.