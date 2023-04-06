06.04.2023, 16:20
МНЕНИЕ | В уравнении будущего Дональда Трампа много неизвестных
ФОТО: nbcnews.com
Обвинения, предъявленные Дональду Трампу, могут не только погубить его, но и сыграть ему на руку.
Дональд Трамп стал первым американским экс-президентом, которому были предъявлены уголовные обвинения. Трампа обвиняют в фальсификации деловой отчетности. Против него ведется как минимум три расследования: два федеральных и одно - в штате Джорджия. Потенциально у него может возникнуть не мало серьезных проблем, но в реальности уголовное делопроизводство и даже тюремный срок не помешают ему снова баллотироваться на пост президента через 1,5 года.