Акции, спортклубы, рестораны. Что латвийские звезды спорта делают со своими миллионами
Согласно одному из исследований, проведенных в США, 60% спортсменов с миллионными контрактами, завершивших карьеру, растрачивают заработанное в течение 5 лет. Как своими доходами распоряжаются латвийские звезды спорта, выясняло издание Kas Jauns.
Басктболист Кристап Порзиньгис со своими 16 миллионами долларов в год (после вычета налогов) находится, вероятно, в списке 100 самых богатых спортсменов мира. Недавно появилась информация о том, что его клуб Wizards предложит на следующие 4 года еще более выгодный контракт: 180 миллионов долларов (45 миллионов в год до вычета налогов, которые составляют половину суммы), пишет Rus.delfi.lv.
Куда же Порзиньгис инвестирует свои миллионы? Пару лет назад он совместно с бывшим банкиром Гунтисом Белявскисом зарегистрировал предприятие JMK Investments. Основной деятельностью предприятия является инвестирование в недвижимость: на балансе предприятия займы на сумму 9,7 миллионов евро, долгосрочные вложения на 7,87 миллионов евро. Также предприятию принадлежит компания SIA Landinvest Bauska, тоже занимающаяся недвижимостью и владеющая половиной предприятия SIA CN Baltic. В числе прочего JMK Investments совместно с SIA Blind Save стал совладельцем предприятия SIA BP Sports (разработка и производство функциональной спортивной одежды).
Давис Бертанс - второй в списке богатейших спортсменов Латвии - осенью 2020 года подписал с клубом Wizards пятилетний контракт на 80 миллионов долларов. Благодаря тому, что его перекупил далласский Mavericks (в Техасе налог - 40%), в этом сезоне Давис получит на руки более 9 миллионов долларов.
Спортсмен много инвестирует в созданную им три года назад совместно с братом Дайрисом баскетбольную школу в Валмиере, а также в агентство футболистов SIA BSA Footbol. В 2021 году оборот этого предприятия составил 744 евро и понес убытки на сумму 9 тысяч евро.
Хоккеист Сандис Озолиньш в 1992 году дебютировал в Национальной хоккейной Лиге, а в 2000 году заключил пятилетний контракт с Hurricanes на 25,5 миллионов долларов, став на тот момент самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории клуба. Тогда у Сандиса появилась идея вложить заработанные миллионы в развитие гольфа в Латвии. При поддержке тогдашнего мэра Риги Андриса Аргалиса звезда NHL получил запущенный кусок земли на берегу Кишэзерса, который за два года превратился в гольфклуб Ozo golfa klubs. Им управляют SIA Golfs & Karti, 90% которого принадлежат Сандису Озолиньшу.
Андрис Биедриньш провел в NBA десять лет, пережив и взлеты и падения. В 2008 году подписал контракт о продлении договора на шесть лет за 62 миллиона долларов, что сделало его на тот момент самым высокооплачиваемым спортсменом в Балтии. В начале карьеры Биедриньш не отличался практичным подходом к деньгам и первые заработки потратил на ослепительно белый джип Porsche Cayenne. Но с годами научился думать шире и вкладываться в перспективные проекты. По словам его жены Мадары, Андрис прислушивается к советам частного банкира о том, когда и куда лучше инвестировать.
Хоккеист Эдгар Масальскис после попыток развивать производство биогумуса в Латвии решил инвестировать в нечто более понятное ему - создание спортивных клубов. Вместе с женой Иевой они открыли спортклубы в Икшкиле (SIA Ikšķiles sporta centrs) и Саласпилсе (SIA Emetia). „В хоккей ведь не будешь играть вечно. Мы с женой и ранее обсуждали темы семейного бизнеса, размышляли, каким он может быть для нас, чтобы нравилось, а не стало просто инвестицией. Пока залами больше занимается жена, ну а я стараюсь помогать, насколько время позволяет“, - делился Масальскис в 2014 году. И, хоть в первые годы клубы не приносили особого дохода, семья не остановилась и в 2019 году открыла крупный фитнес-центр, вложив более миллиона евро. Открытие совпало с пандемией covid-19 и из-за эпидемиологических ограничений спортклубы закрылись.
Янис Спруктс удачлив с клюшкой на льду, но не в бизнесе. После неудачи с „червячным бизнесом“ спортсмен терпел убытки и в других проектах. В свое время Спруктсу принадлежали 80% SIA Wiseman (обслуживание ледовых холлов), 14% Eko Era (производство минеральных удобрений), 100% Eko Sun, 25% SIA Sūn (бар Coco Loco в Старой Риге) и 46,07% SIA Nature Power (разработка, продажа и установка интегрированных солнечных панелей). Все упомянутые проекты в течение последних пяти лет работали в убыток. Однако теперь, когда Спруктс закончил хоккейную карьеру, очевидно, больше уделяет времени бизнесу: данные Lursoft свидетельствуют, что деятельность SIA Eko Sun за прошлый год принесла прибыль в размере 37 тысяч евро.
Каспарс Даугавиньш, заработав полмиллиона долларов за сезон в клубе Torpedo, в 2016 году вместе другом детства, бывшим футболистом Марселом Вапнисом, открыл в центре Риги спортбар Arena 29. Спустя три года этот бизнес пришлось закрыть из-за убытков. Однако Даугавиньш оказался достаточно прозорливым, чтобы с помощью финансового эксперта большую часть своих накоплений вкладывать в фонды и акции. „Есть человек, который занимается моими финансами и все идет хорошо, деньги работают. Заработано уже больше миллиона!“, - два года назад делился с СМИ спортсмен.
Роналд Кениньш, игравший восемь лет назад в NHL, зарабатывал немногим более полумиллиона евро в год и инвестировал в самые разные проекты. На данный момент он в числе прочего является совладельцем трех ресторанов - Table 7, Queens, House 12, владельцем спортзала TM Gym. Пандемия не прошла бесследно и для его бизнеса: предприятие Meistaru nams пришлось ликвидировать.
Каспар Горкшс, капитан футбольной сборной Латвии, заработал в английском клубе Reading полтора миллиона и в 2012 году вместе с женой и другом открыл ресторан Koya. Спустя 4 года ресторан был продан, Горкшс создал бар под названием XIII (в свое время он играл под номером 13), в который, по его словам, вложил часть сердца, свою идею. Также он приобрел часть виноградника во Франции, в винодельне Domaine Allegria. На данный момент принадлежащее Горкшсу SIA KOYA Assets прекратило деятельность. По словам самого Каспара, его нельзя назвать удачливым предпринимателем.
Теннисистка Алена Остапенко, заработавшая за свою карьеру более 10 миллионов евро, три года назад объявляла о решении вложить часть доходов в проект Mežaparka rezidences. Однако спустя некоторое время стало известно, что Остапенко инвестировала в проект Ezerjugla. История умалчивает о сумме вложений и был ли это лишь трюк рекламной кампании. Зато доподлинно известно, что созданное Аленой совместно с ее мамой предприятие SIA J&J, в которое она вложила 1400 евро, принесло в 2021 году прибыль в 90 тысяч евро.
Хоккеист Микелис Редлихс, зарабатывающий шестизначные суммы, вложился в производство пива. В 2014 году он перекупил пивоварню в Мадоне, назвал ее SIA Mikeļa alus darītava и инвестировал в новую производственную линию в Озолниеках 300 тысяч евро. Спустя год Редлихс стал единственным владельцем и членом правления предприятия. В 2019 году вышел из правления и в прошлом году SIA Miķeļa alus darītava исключена из регистра PVN. Все годы работы пивоварня работала с убытками.
Саночница Улла Зирне еще боролась за медали на санных трассах, когда уже основала свою коллекцию одежды Ullalaaa Clothing - дизайнерские Т-майки с остроумными выражениями на разные случаи жизни. „Коллекция характеризует мою личность - она побуждает быть решительным, немного сумасшедшим, осмелиться на что-то новое - одним словом, уллалааа!“ - рассказала о своем детище Улла на открытии коллекции.
Олимпийский чемпион Агнис Чаварс получил за золотую медаль премию от государства в 106 716 евро и решил вложить деньги в бургерную Street food Station. Заведение продержалось лишь полгода. Спортсмен принял решение закрыть свое детище, поняв, что в нынешней экономической ситуации ресторанный бизнес не окупается.
Прыгуны в длину, Лаура и Мара Грива вынашивали идею о винодельне в историческом подвальном помещении в усадьбе Кабиле. Идея воплотилась - в сентябре 2016 года был собран первый урожай яблок и сделаны первые сидры и игристые вина из местных ягод и фруктов. Однако на данный момент винодельня закрыта на неопределенное время.
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