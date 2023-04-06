Акции, спортклубы, рестораны. Что латвийские звезды спорта делают со своими миллионами

Хоккеист Сандис Озолиньш в 1992 году дебютировал в Национальной хоккейной Лиге, а в 2000 году заключил пятилетний контракт с Hurricanes на 25,5 миллионов долларов, став на тот момент самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории клуба. Тогда у Сандиса появилась идея вложить заработанные миллионы в развитие гольфа в Латвии. При поддержке тогдашнего мэра Риги Андриса Аргалиса звезда NHL получил запущенный кусок земли на берегу Кишэзерса, который за два года превратился в гольфклуб Ozo golfa klubs. Им управляют SIA Golfs & Karti, 90% которого принадлежат Сандису Озолиньшу.

Спортсмен много инвестирует в созданную им три года назад совместно с братом Дайрисом баскетбольную школу в Валмиере, а также в агентство футболистов SIA BSA Footbol. В 2021 году оборот этого предприятия составил 744 евро и понес убытки на сумму 9 тысяч евро.

Давис Бертанс - второй в списке богатейших спортсменов Латвии - осенью 2020 года подписал с клубом Wizards пятилетний контракт на 80 миллионов долларов. Благодаря тому, что его перекупил далласский Mavericks (в Техасе налог - 40%), в этом сезоне Давис получит на руки более 9 миллионов долларов.

Куда же Порзиньгис инвестирует свои миллионы? Пару лет назад он совместно с бывшим банкиром Гунтисом Белявскисом зарегистрировал предприятие JMK Investments. Основной деятельностью предприятия является инвестирование в недвижимость: на балансе предприятия займы на сумму 9,7 миллионов евро, долгосрочные вложения на 7,87 миллионов евро. Также предприятию принадлежит компания SIA Landinvest Bauska, тоже занимающаяся недвижимостью и владеющая половиной предприятия SIA CN Baltic. В числе прочего JMK Investments совместно с SIA Blind Save стал совладельцем предприятия SIA BP Sports (разработка и производство функциональной спортивной одежды).

Басктболист Кристап Порзиньгис со своими 16 миллионами долларов в год (после вычета налогов) находится, вероятно, в списке 100 самых богатых спортсменов мира. Недавно появилась информация о том, что его клуб Wizards предложит на следующие 4 года еще более выгодный контракт: 180 миллионов долларов (45 миллионов в год до вычета налогов, которые составляют половину суммы), пишет Rus.delfi.lv.

Андрис Биедриньш провел в NBA десять лет, пережив и взлеты и падения. В 2008 году подписал контракт о продлении договора на шесть лет за 62 миллиона долларов, что сделало его на тот момент самым высокооплачиваемым спортсменом в Балтии. В начале карьеры Биедриньш не отличался практичным подходом к деньгам и первые заработки потратил на ослепительно белый джип Porsche Cayenne. Но с годами научился думать шире и вкладываться в перспективные проекты. По словам его жены Мадары, Андрис прислушивается к советам частного банкира о том, когда и куда лучше инвестировать.

Хоккеист Эдгар Масальскис после попыток развивать производство биогумуса в Латвии решил инвестировать в нечто более понятное ему - создание спортивных клубов. Вместе с женой Иевой они открыли спортклубы в Икшкиле (SIA Ikšķiles sporta centrs) и Саласпилсе (SIA Emetia). „В хоккей ведь не будешь играть вечно. Мы с женой и ранее обсуждали темы семейного бизнеса, размышляли, каким он может быть для нас, чтобы нравилось, а не стало просто инвестицией. Пока залами больше занимается жена, ну а я стараюсь помогать, насколько время позволяет“, - делился Масальскис в 2014 году. И, хоть в первые годы клубы не приносили особого дохода, семья не остановилась и в 2019 году открыла крупный фитнес-центр, вложив более миллиона евро. Открытие совпало с пандемией covid-19 и из-за эпидемиологических ограничений спортклубы закрылись.