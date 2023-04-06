Обещание фирмы по вывозу мусора разозлило клиента

„Фирма Ragns-Sells выставляет счет на 1,20 евро, но в этом же счете написано, что Ragn-sells не выставляет клиентам счета на сумму менее 5 евро. При этом теперь на этот счет в 1,2 евро оформлено уведомление о долге на сумму 4,55 евро“, - сообщил разочарованный клиент.

• Клиент может получить счет на сумму менее 5 евро в январе, когда счета на сумму менее 5 евро, не представленные в прошлом году, пересматриваются для того, чтобы завершить год.

• Счет на меньшую сумму возможен и в случае, если в районе заканчивается период организованного сбора мусора. В этом случае в связи с расторжением договора фирма по вывозу мусора должна выставить в следующем месяце счет, независимо от его величины.

• Третье исключение составляют клиенты, чьи услуги по сбору упаковки оплачивает Tootjavastutusorganisatsioon OÜ. Если помимо вывоза упаковки клиент заказывает и вывоз бытовых, органических и других отходов, то счет выставляется вне зависимости от суммы. Это исключение вытекает из договорных условий Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, согласно которым клиент должен ежемесячно видеть все услуги, которые были предоставлены ему в предыдущем месяце.