Государственный кошелек пуст? Минфин представил свежий прогноз: экономика сократится, дефицит бюджета вырастет

Дефицит также будет усугубляться ростом долговой нагрузки и резким ростом процентных расходов, вызванным повышением стоимости кредитов и процентных ставок.

Дефицит увеличится как на уровне центрального правительства, так и на уровне местных самоуправлений. На оба сектора негативно повлияет пересмотр прогноза налоговых поступлений в сторону понижения и увеличение процентных расходов.

Из-за дефицитного бюджета государственный долг вырастет в этом году до 20,2% ВВП и достигнет 33% ВВП к 2027 году.

В прошлом году реальный объем ВВП Эстонии снизился на 1,3%, а в этом году минфин прогнозирует снижение на 1,5% с последующим восстановлением роста на 2-3% в год. В Министерстве финансов отметили, что будущее по-прежнему выглядит многообещающим, поскольку большинство торговых партнеров Эстонии, похоже, преодолели спад и перспективы улучшаются.

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