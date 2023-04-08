Новости Эстонии
08.04.2023, 09:54

Не всегда что посеешь, то и пожнешь. Больше всего личных средств на избирательную кампанию потратили центристы и экреисты

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Члены Центристской партии и EKRE вложили в предвыборную кампанию больше всего личных денег.
Члены Центристской партии и EKRE вложили в предвыборную кампанию больше всего личных денег.
ФОТО: Delfi Meedia

Партии декларируют предвыборные расходы: больше всего личных средств потратили на выборы центристы во главе с Михаилом Кылвартом.

Баллотировавшиеся на выборах в Рийгикогу приступили к декларированию средств, потраченных во время предвыборной кампании, данные передаются комиссии по надзору за финансированием партий. Уже предоставили отчеты Центристская партия, Объединенная левая партия Эстонии, „Eesti 200“, „Правые“, Социал-демократическая партия и Консервативная народная партия Эстонии. Кроме того, отчитались также отдельные кандидаты Андрес Лайапеа и Сергей Святушенко. Отчеты не отражают партийные средства, только личные средства кандидатов.

Больше всего на парламентские выборы потратила Центристская партия, расходы ее кандидатов составили 378 428 евро, из этой суммы чуть более 62 000 евро еще не заплачено. Наиболее значительными расходами членов партии – почти 140 000 евро – оказались затраты на печатные рекламные материалы. Всего расходы партии на рекламу превысили 345 000 евро.

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