08.04.2023, 09:54
Не всегда что посеешь, то и пожнешь. Больше всего личных средств на избирательную кампанию потратили центристы и экреисты(8)
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Партии декларируют предвыборные расходы: больше всего личных средств потратили на выборы центристы во главе с Михаилом Кылвартом.
Баллотировавшиеся на выборах в Рийгикогу приступили к декларированию средств, потраченных во время предвыборной кампании, данные передаются комиссии по надзору за финансированием партий. Уже предоставили отчеты Центристская партия, Объединенная левая партия Эстонии, „Eesti 200“, „Правые“, Социал-демократическая партия и Консервативная народная партия Эстонии. Кроме того, отчитались также отдельные кандидаты Андрес Лайапеа и Сергей Святушенко. Отчеты не отражают партийные средства, только личные средства кандидатов.