Первая ракетка мира раскритиковала российских теннисисток: спорт всегда использовался в пропаганде

Уимблдон был единственным турниром Большого шлема в прошлом году, на котором были запрещены спортсмены из России и Беларуси, теперь организаторы объявили, что теннисисты из этих стран смогут соревноваться в этом году как нейтральные спортсмены. Помимо Уимблдона, россияне и белорусы могут сыграть и в более мелких турнирах в Великобритании.

По данным Английской теннисной ассоциации, они так и остались бы верны своим прошлогодним принципам, если бы теннисные организации ATP и WTA не пригрозили приостановить их членство и лишить их участия в топ-турнирах Британии.

По мнению Швентек, международным теннисным организациям и раньше следовало быть жестче со спортсменами стран-агрессоров, потому что теперь уже поздно.

„Я слышала, что после Второй мировой войны немецких игроков не допускали, так же как японских и итальянских, и мне кажется, что подобные моменты показали бы российскому правительству, что, возможно не стоило этого делать. Понимаю, что это мелочи, потому что мы всего лишь спортсмены, маленький кусочек мира, но я чувствую, что спорт очень важен, и спорт всегда использовался в пропаганде“, - сказала Швентек Би -би -си.

„Это решение рассматривалось, но теннис не пошел по этому пути, а теперь это пожалуй было бы довольно несправедливо по отношению к российским и белорусским игрокам, потому что такое решение должно было быть принято еще год назад“, - добавила Швентек.