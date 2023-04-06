Первая ракетка мира раскритиковала российских теннисисток: спорт всегда использовался в пропаганде
По мнению теннисистки номер один в мире Иги Швентек, в прошлом году российских и белорусских спортсменов не должны были допускать к соревнованиям.
Уимблдон был единственным турниром Большого шлема в прошлом году, на котором были запрещены спортсмены из России и Беларуси, теперь организаторы объявили, что теннисисты из этих стран смогут соревноваться в этом году как нейтральные спортсмены. Помимо Уимблдона, россияне и белорусы могут сыграть и в более мелких турнирах в Великобритании.
По данным Английской теннисной ассоциации, они так и остались бы верны своим прошлогодним принципам, если бы теннисные организации ATP и WTA не пригрозили приостановить их членство и лишить их участия в топ-турнирах Британии.
По мнению Швентек, международным теннисным организациям и раньше следовало быть жестче со спортсменами стран-агрессоров, потому что теперь уже поздно.
„Я слышала, что после Второй мировой войны немецких игроков не допускали, так же как японских и итальянских, и мне кажется, что подобные моменты показали бы российскому правительству, что, возможно не стоило этого делать. Понимаю, что это мелочи, потому что мы всего лишь спортсмены, маленький кусочек мира, но я чувствую, что спорт очень важен, и спорт всегда использовался в пропаганде“, - сказала Швентек Би -би -си.
„Это решение рассматривалось, но теннис не пошел по этому пути, а теперь это пожалуй было бы довольно несправедливо по отношению к российским и белорусским игрокам, потому что такое решение должно было быть принято еще год назад“, - добавила Швентек.
„Мне кажется, что теннис с самого начала мог бы действовать немного лучше, показывая всем, что теннисисты выступают против войны. Думаю, они могли бы сделать больше, чтобы донести эту мысль и рассказать о своих взглядах, а также помочь нам лучше справляться в раздевалке, потому что атмосфера там довольно напряженная.
Если говорить о российских и белорусских игроках, то они не виноваты, что у них такой паспорт, но, с другой стороны, мы все в какой-то степени влияем на ситуацию и если это поможет остановить российскую агрессию, мы должны пойти по этому пути в плане решений, которые принимают федерации“, - сказала Швентек.
„Я пожала руку, например, Дарье Касаткиной - она открыто сказала, что изначально была против войны, и ее мечтой было бы, чтобы она закончилась. Я очень уважаю это, потому что думаю, что для российских спортсменов это смело, поскольку их ситуация довольно сложная, и иногда им трудно говорить об этом вслух“, - добавила первая ракетка мира..
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