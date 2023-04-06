ВИДЕО | Футболисту разбили голову зажигалкой во время матча

На 60-й минуте встречи на поле завязалась небольшая потасовка между игроками команд. В ее ходе неизвестный бросил с трибуны зажигалку в футболиста „Аякса“, она попала ему в голову, у Классена началось кровотечение, пишет РБК.



Главный судья на 30 минут остановил встречу для того, чтобы врачи смогли оказать первую помощь пострадавшему футболисту.



Чтобы успокоить своих игроков, главный тренер „Аякса“ Джону Хейтинге принял решение увести свою команду в раздевалку.



После паузы игра продолжилась. В итоге „Аякс“ одержал победу со счетом 2:1. Теперь команда из Амстердама сыграет в финальном матче турнира с ПСВ, он пройдет 30 апреля.

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