Стартовал ЖЧМ-2023 по хоккею без России и Беларуси

В Женском Чемпионате мира 2023 принимают участие 10 женских хоккейных сборных - это 9 команд, которые сохранили место в Высшем дивизионе по итогам ЖЧМ-2022 плюс женская сборная Франции, перешедшая из Первого дивизиона.

Сборные России и Беларуси до соревнований не допущены из-за войны в Украине.

В число лучших 10 команд в этом году попали: Канада, США, Чехия, Швейцария, Япония, Финляндия, Швеция, Венгрия, Германия и Франция.

На групповом этапе команды разделены на две группы, в которых играют каждая с каждой по одному матчу. Все матчи пройдут в канадском городе Брамптон (провинция Онтарио), на льду CAA Centre, вместительностью 5000 зрителей.

В четвертьфинал плей-офф выходят восемь сборных - это все команды группы А и первые три команды группы Б. Победители полуфиналов поборются за Золотые медали, а проигравшие сборные встретятся в матче за Бронзовые медали.

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