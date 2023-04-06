Разница ощутимая: сегодня за универсальную услугу потребители электроэнергии платят значительно больше

Хотя все больше потребителей отказывается от универсальной услуги электроэнергии, до сих пор многие домохозяйства решили в пользу этого одного из самых дорогих пакетов. Издание Delfi Ärileht приводит мнение экспертов, которые считают, что в ближайшие месяцы универсальная услуга вряд ли будет популярной.