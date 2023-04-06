Разница ощутимая: сегодня за универсальную услугу потребители электроэнергии платят значительно больше
Хотя все больше потребителей отказывается от универсальной услуги электроэнергии, до сих пор многие домохозяйства решили в пользу этого одного из самых дорогих пакетов. Издание Delfi Ärileht приводит мнение экспертов, которые считают, что в ближайшие месяцы универсальная услуга вряд ли будет популярной.
В марте концерн Eesti Energia разослал клиентам, пользующимся универсальной услугой, предложение отказаться от нее. Предложение получили 200 000 клиентов, чуть больше половины отказались от универсальной услуги и выбрали другой пакет электроэнергии. Почти 89 900 клиентов продолжают пользоваться универсальной услугой. „Сегодня нет признаков того, что в ближайшие месяцы в условиях рынка универсальная услуга вновь станет конкурентоспособной“, - сказал руководитель отдела энергопродуктов Eesti Energia Армен Каспаров.