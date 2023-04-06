В офисе Зеленского допустили переговоры с Россией по Крыму

„Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения, но это не значит, что мы исключаем вариант освобождения Крыма военным путем“, — сказал Сибига.

Он добавил, что участившееся обсуждение Крыма со стороны Владимира Зеленского и чиновников его администрации связано с планирующимся наступлением ВСУ.

Газета отмечает, что слова Сибиги стали „наиболее четким заявлением о заинтересованности в переговорах с РФ“ с апреля 2022 года.

Власти Украины неоднократно заявляли, что война с Россией может быть закончена только после ухода войск РФ со всех оккупированных территорий и восстановлением украинского суверенитета в международно признанных границах 1991 года, то есть в том числе в Крыму и Донбассе. До последнего времени Киев допускал лишь военную операцию по возвращению Крыма.

Российско-украинские переговоры об урегулировании конфликта проходили в феврале-марте 2022 года, но с апреля были заморожены, когда стало известно о массовых убийствах мирных жителей Бучи, находившейся под российской оккупацией.

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