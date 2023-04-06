ФБР при содействии КаПо задержало гражданина Эстонии, закупавшего электронику для российской армии

Главный следователь хьюстонского отделения ФБР Джеймс Смит сообщил в социальных сетях, что гражданин Эстонии Андрей Шевляков был задержан 28 марта. Согласно ряду обвинений, он участвовал в заговоре с целью закупки электронного оборудования американского производства, включая компоненты радаров и хакерское программное обеспечение, для российского правительства и вооруженных сил.

„В течение многих лет мошенническая сеть, созданная Шевляковым, позволяла ему закупать чувствительное электронное оборудование производства США для российской армии. Приобретенные им нелегально передовые американские технологии поставили под угрозу жизни людей как в Украине, так и в США“, — сказал Смит.

„Отделение ФБР в Хьюстоне продолжит сотрудничество со своими международными партнерами, в первую очередь с Департаментом полиции безопасности Эстонии (КаПо), для расследования и пресечения тех, кто недопустимо поддерживает неспровоцированное вторжение российских вооруженных сил в Украину“, — добавил он.

Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, Шевляков создал сложную схему, используя вымышленные имена и целую сеть теневых компаний как при заказе грузов, так и при их пересылке в Россию. Он продолжал работать, несмотря на то, что был внесен в черный список торговцев, составленный правительством США.

Если мужчину признают виновным, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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