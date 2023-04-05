Волость Люганузе отзывает разрешение на использование водоема, в котором утонул маленький ребенок

По словам Вейсер, волость решила инициировать административное производство, чтобы обеспечить выполнение владельцем водоема своих обязательств и предотвратить проникновение людей на территорию огороженного водохранилища. Вчера на внеочередном заседании волости разрешение отозвали. Разбирательство проводится на основании первого параграфа 40-й статьи Закона об административном производстве.

„Несмотря на то что вокруг источника воды установлены ограждения, а для доступа к нему используется калитка, меры по предотвращению проникновения людей на огороженную территорию не обеспечены“, - сказала старейшина Вейсер, добавив, что именно владелец должен обеспечивать безопасный доступ к водоему.

Вейсер сказала, что, несмотря на то что вокруг пруда есть ограждения, владелец не озаботился тем, чтобы люди не могли попасть на эту территорию. „ Калитка легко открывается без ключа. Дно и склоны водоема выстланы ПВХ пленкой, и нет никаких средств для спасения диких животных или людей, попавших в водохранилище“, - отметила Вейсер. Она добавила, что проведение административных процедур для предотвращения возможных рисков в будущем является правом и обязанностью волости Люганузе.

Вейсер ометила, что волость рассмотрела способы наилучшего предотвращения риска повторения подобных происшествий и решила, что на месте открытого пожарного водоема должен быть закрытый источник воды, дабы повысить уровень безопасности. „ Можно накрыть пруд или построить отдельный резервуар необходимой емкости“, - сказала Вейсер.

Полуторагодовалый ребенок утонул в пожарном водоеме в волости Люганузе

В прошлую пятницу после 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Люганузе упал в воду полуторагодовалый мальчик, который играл во дворе со старшими детьми.