ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (406-й день) | Украина готовит 40 тысяч человек для контрнаступления

Россия использует ядерные угрозы, чтобы сдержать военную помощь Запада Украине накануне ожидаемого контрнаступления украинской армии, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Кроме того, по их оценкам, во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 5-6 апреля Кремль попытается принудить Беларусь к дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства под предлогом защиты от „западной военной или террористической угрозы“.

Украина рассчитывает засеять в этом году более 13 млн гектаров сельскохозяйственных земель . Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает агентство Українськi Новини. „В общей сложности надеемся засеять в этом году более 13 млн гектаров. Поэтому все работы по разминированию и помощи нашим аграриям - это приоритет“, - сказал Шмыгаль.

Шесть танков Leopard 2A4, которые Мадрид обязался передать Украине, будут вывезены из Испании во второй половине апреля. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью телеканалу 24H TV. По словам министра, армейские службы также работают над приведением в строй четырех дополнительных танков для возможной отправки в Украину.

Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств , которых она считает „дружественными“, полагает британская военная разведка. В ежедневной сводке, опубликованной министерством обороны Великобритании в Twitter, приводится недавнее заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что в Кремле прорабатывается вопрос о выпуске части суверенных долговых обязательств России в иностранной валюте.

Вблизи Запорожской атомной электростанции упал ударный беспилотный летательный аппарат польского производства , состоящий на вооружении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА „Новости“ со ссылкой на командира подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность АЭС. „Вес аппарата составлял более двух килограммов. Расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС. Причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами“, - цитирует агентство военного.

Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской начал свой официальный визит в Польшу . В программе визита Владимира Зеленского - в частности, переговоры с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, подписание двусторонних документов.

В Украине прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 15 российских военных, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны. Их будут судить за жестокое обращение с гражданским населением во время оккупации Черниговской области. „Следствием установлено, что в начале марта 2022 года в оккупированном селе Ягодное военные ВС РФ лишили свободы и насильно удерживали в подвале школы в качестве „живого щита“ 368 человек, среди которых 69 несовершеннолетних“, - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

Обучение украинских военных управлению танками M1-A1 Abrams начнется „сравнительно скоро“, заявил представитель министерства обороны США. По его словам, в настоящее время танки укомплектовывают необходимым оборудованием. США согласились поставить танки Украине в минувшем январе, уступив давлению со стороны Германии, которая увязала поставки немецких танков Leopard 2 с одновременным предоставлением Киеву танков Abrams.

Два человека погибли и еще четверо получили ранения при обстреле поселка Алексеево-Дружковка в Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко в Telegram-канале. По его словам, поселок попал под российский обстрел около 11 утра по местному времени. Предположительно, атака была произведена кассетными боеприпасами.

Днем российские войска также обстреляли из танков поселок Великая Новоселка в Донецкой области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.

Варшава поставит Киеву в общей сложности 14 истребителей МиГ-29, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве. По его словам, четыре МиГ-29 уже переданы ВСУ, доставка еще четырех истребителей в процессе. Впоследствии Польша готова отправить Украине еще шесть боевых самолетов. „Мы предполагаем, что они могут быть переданы в ближайшее время“, - добавил Дуда.