Кибероборона не дремлет! Эстонская полиция приняла участие в важнейшем международном рейде

„На наш взгляд, Genesis является одной из самых важных точек для „утечек информации“ в мире“, - заявил агентству Reuters генеральный директор NCA по управлению угрозами Роб Джонс.

По оценкам NCA, на сервере хранится около 80 миллионов учетных данных и оцифрованных отпечатков пальцев, украденных у более чем двух миллионов человек.

В операции участвовали 17 стран (включая Эстонию), в результате чего было проведено около 120 арестов, более 200 обысков и совершено около 100 превентивных действий.

Genesis специализировался на продаже цифровых продуктов, в частности, отпечатков пальцев, собранных с компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением.

Поскольку такие отпечатки часто содержат учетные данные, IP-адреса и другие конфиденциальные данные, преступники могут использовать их для обхода решений по борьбе с мошенничеством, таких как многофакторная аутентификация или сканирование отпечатков пальцев на устройствах.

Сайт работал с 2018 года. За это время Genesis заработал на своей деятельности около 100 миллионов долларов.

В расследовании участвовали Австралия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Новая Зеландия, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария и Эстония.

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