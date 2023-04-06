Копилка пустеет. По всей видимости, от новых налогов никуда не деться

Председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс вчера заявил, что плохое государственное финансовое положение требует жестких решений. По его словам, простое урезание не избавит от убытков, необходимо внести налоговые изменения. Он заметил, все будущие партнеры по коалиции единодушны в том, что экономика страны находится в тяжелом положении.

По его словам, сейчас будущие коалиционные партнеры действительно обсуждают вопрос о том, что предстоит многое урезать. „Но вот что я сказал: урезать нельзя. Этот миллиард евро из государственного бюджета нельзя урезать - последует катастрофа. Сокращение - не выход. Конечно, некоторые налоговые изменения, безусловно, путь, по которому можно пойти. А сейчас — что, как, сколько, в каком году, это все так называемая часть, по которой у нас нет договоренности“, — сказал Ляэнеметс Delfi.