Экономика
06.04.2023, 11:15

Копилка пустеет. По всей видимости, от новых налогов никуда не деться

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Прежде чем портфели будут распределены, необходимо урегулировать финансы.
Прежде чем портфели будут распределены, необходимо урегулировать финансы.
ФОТО: Delfi Meedia

Экономическое положение страны обсуждается на коалиционных переговорах уже больше недели, но никаких договоренностей достигнуто не было. Экономист Каспар Оя говорит, что если государство намерено тратить больше, и в то же время хочет хороших социальных пособий, то оно должно увеличить доходы, например, за счет дополнительных налогов.

Председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс вчера заявил, что плохое государственное финансовое положение требует жестких решений. По его словам, простое урезание не избавит от убытков, необходимо внести налоговые изменения. Он заметил, все будущие партнеры по коалиции единодушны в том, что экономика страны находится в тяжелом положении.

По его словам, сейчас будущие коалиционные партнеры действительно обсуждают вопрос о том, что предстоит многое урезать. „Но вот что я сказал: урезать нельзя. Этот миллиард евро из государственного бюджета нельзя урезать - последует катастрофа. Сокращение - не выход. Конечно, некоторые налоговые изменения, безусловно, путь, по которому можно пойти. А сейчас — что, как, сколько, в каком году, это все так называемая часть, по которой у нас нет договоренности“, — сказал Ляэнеметс Delfi.

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