06.04.2023, 11:15
Копилка пустеет. По всей видимости, от новых налогов никуда не деться(42)
ФОТО: Delfi Meedia
Экономическое положение страны обсуждается на коалиционных переговорах уже больше недели, но никаких договоренностей достигнуто не было. Экономист Каспар Оя говорит, что если государство намерено тратить больше, и в то же время хочет хороших социальных пособий, то оно должно увеличить доходы, например, за счет дополнительных налогов.
Председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс вчера заявил, что плохое государственное финансовое положение требует жестких решений. По его словам, простое урезание не избавит от убытков, необходимо внести налоговые изменения. Он заметил, все будущие партнеры по коалиции единодушны в том, что экономика страны находится в тяжелом положении.