Зеленский в Польше: полное взаимопонимание с нотками напряженности
Зеленский с начала полномасштабной войны уже не раз бывал в Польше, но обычно - транзитом, по пути в другую страну. Он побывал в США, Британии, Франции и Бельгии. Поэтому только этот визит в Польшу можно назвать полноценным официальным - с супругой, большой делегацией, всеми почестями и деталями протокола, пишет Русская служба Би-би-си.
Переговоры шли по графику, все четко, без отклонений. На пресс-конференции Зеленский много благодарил. Лично Дуду - за помощь Украине в войне против России, и польский народ - за поддержку беженцев.
Казалось, весь визит проходит в атмосфере абсолютного согласия и взаимопонимания. Много слов поддержки, комплиментов и рукопожатий. Но несколько моментов все же добавили ощущения напряженности.
Отвечая на вопрос, правда ли россияне контролируют большую часть Бахмута, Владимир Зеленский в очередной раз сказал, что Украине нужно больше оружия и снарядов. А также призвал журналистов к единству с властью.
В этом ответе прослеживаются нотки разочарования тем, что в прессе все чаще появляются сообщения, связанные с коррупцией в украинском правительстве, предположения о разногласиях в военном руководстве и тиражирование сомнений относительно целесообразности удержания Бахмута ценой многих жизней.
Для Анджея Дуды не очень приятным выглядел вопрос украинских журналистов о перспективах передачи Украине истребителей F-16.
Украина воюет с россиянами на старых самолетах, которые уже на грани своих возможностей. Военные не раз заявляли, что советские МиГи не могут существенно повлиять на ситуацию на фронте.
F-16 позволили бы Воздушным силам существенно расширить функционал авиации, усилить ее. Но западные страны пока не готовы их дать.
Поэтому на вопрос о старых и новых самолетах Дуда решил говорить только о МиГах. И такой ответ тоже показателен.
В конце пресс-конференции польская журналистка прокричала Зеленскому вопрос на английском: „Как вы думаете, сколько будет продолжаться война?“
Он сначала посмотрел на нее и, казалось, сейчас ответит. Но после паузы в несколько секунд развернулся и пошел в сторону украинской делегации. Как бы давая понять, что никто точно не знает, когда же закончится эта война. И он - тоже не знает.
Орден Белого орла
Президент Польши Анджей Дуда в среду в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву вручил ему орден Белого Орла - высшую награду страны.
„Президент Зеленский в знак признания его заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, за деятельность в сфере безопасности, устойчивость в защите прав человека награжден орденом Белого Орла“, - написала канцелярия президента Польши в „Твиттере“.
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