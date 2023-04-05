Reuters: Украина готовит 40 тысяч новобранцев для контрнаступления

Штурмовые подразделения носят названия „Стальная граница“, „Ураган“, „Спартанец“, „Червона Калина“, „Рубеж“, „Ярость“, „Азов“ и „Кара-Даг“.

Подразделением „Стальная граница“ командует Валерий Падитель, возглавлявший пограничные силы Украины во время обороны Мариуполя весной 2022 года. После падения „Азовстали“ его взяли в плен, в сентябре он был освобожден в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.

Новобранцы и обучающие их военные заявили корреспондентам Reuters, что ожидают начала контрнаступления в ближайшие недели или месяцы.

МВД Украины объявило о наборе новобранцев в так называемую Гвардию наступления в феврале. Представители Национальной гвардии Украины в конце марта говорили, что получили более 35 тысяч заявок от желающих попасть в „Гвардию наступления“. Глава МВД Украины Игорь Клименко отмечал, что среди добровольцев есть как бывшие военные и полицейские, так и люди без боевого опыта, в том числе женщины.

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