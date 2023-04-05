ФОТО и ВИДЕО | „Калев/Крамо“ потерпел крупное поражение во Франции и не вышли в финал еврокубка

„Калев/Крамо“ выиграл первую игру полуфинала в „Тондираба“ со счетом 80:73.

В ответной встрече после первой четверти „Калев“ проигрывал со счетом 11:20, к перерыву эстонский клуб проигрывал 22:37, а после трех четвертей счет был уже 41:64.

„Калев“ подкачала в первую очередь эффективность бросков, которая составила всего 32% с игры (22/68 бросков). При этом французы показали 49% точность стрельбы.

„Шоле“ повезло с Домиником Артисом, набравшим 20 очков, Уго Робинё прибавил 16 очков. В составе эстонской команды лычшим стал Уэсли Ван Бек, который набрал 18 очков.

В финале „Шоле“ встретится с польским клубом „Анвили“, первый матч состоится 19 апреля, а ответный матч — 26 апреля. „Анвиль“ победил финскую команду „Карху“ со счетом 67:63 в ответном полуфинальном матче, состоявшемся в среду, и выиграл в сумме 157:134.

Краткий обзор матча:

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