Конец росту цен! Завтра электричество будет стоить дешевле

Холодная погода и малые объемы энергии ветра вернули среднюю цену на электроэнергию в нашем регионе Nordpool на уровень выше 10 центов за кВт⋅ч в течение первых трех дней этой недели. По сравнению с заоблачными ценами в летние месяцы прошлого года цена значительно ниже, но, например, в пиковое время она приближается к 20 центам. Для обладателей биржевого пакета просмотр „Актуальной камеры“ обходится дороже, чем для тех, кто пользуется универсальной услугой.

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Однако завтра ситуация будет лучше, так как дороже всего электроэнергия будет стоить в утренние часы, в это время цена на нее составит около 15,8 цента. Вечером она будет колебаться между 8 и 9,8 цента. Средняя дневная цена составит 9,6 цента за кВт⋅ч.

За графиком стоимости электроэнергии можно следить ЗДЕСЬ.

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