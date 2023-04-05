Утверждено: Алексей Евграфов стал депутатом Рийгикогу вместо Яны Тоом
В среду, 5 апреля, на основании заявлений членов XV созыва Рийгикогу Республиканская избирательная комиссия на заседании приняла решение о назначении замещающих депутатов. На данный момент шесть человек - пять евродепутатов и мэр Таллинна Михаил Кылварт - отказались от своего мандата. Об этом сообщает Rus.ERR.
В связи с отказом от мандата новыми депутатами Рийгикогу станут: Март Маастик вместо Рихо Терраса (Isamaa), Ээро Мерлинд вместо Урмаса Паэта (Партия реформ), Калле Грюнталь вместо Яака Мадисона (EKRE), Алексей Евграфов вместо Яны Тоом (Центристская партия), Тийт Маран вместо Марины Кальюранд (Социал-демократическая партия), Керсти Сарапуу вместо Михаила Кылварта (Центристская партия).
Террас, Паэт, Мадисон, Тоом и Кальюранд решили продолжить работать депутатами Европарламента, а Кылварт остался на посту мэра Таллинна.
Евграфов и Маран пока являются беспартийными.
В случае если еще кто-то откажется от мандата, Республиканская избирательная комиссия соберётся 7 апреля в 10:00 для рассмотрения заявлений.
Президент Эстонии Алар Карис созвал новый состав Рийгикогу на первое заседание 10 апреля в 14:00.
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