Утверждено: Алексей Евграфов стал депутатом Рийгикогу вместо Яны Тоом

В среду, 5 апреля, на основании заявлений членов XV созыва Рийгикогу Республиканская избирательная комиссия на заседании приняла решение о назначении замещающих депутатов. На данный момент шесть человек - пять евродепутатов и мэр Таллинна Михаил Кылварт - отказались от своего мандата. Об этом сообщает Rus.ERR.