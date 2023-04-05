Польша отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию из-за участия россиянок

Причиной отмены турнира стало решение Международной федерации фехтования (FIE), в результате которого поляки должны были допустить этап КМ спортсменов из России и Белоруссии.

„Изменения, внесенные FIE 4 апреля 2023 года, лишили организаторов Кубка мира — ПСФ права влиять на процесс приема спортсменов и вспомогательного персонала, зарегистрированных для участия в соревнованиях. Кроме того, у организаторов нет возможности проверить биографию спортсменов, чтобы не было связи этих лиц с агрессией в Украине“, — говорится в сообщении Польской федерации.

„Эта процедура означает, что украинские фехтовальщики не будут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже, а с другой стороны, есть риск, что будет допущено большое количество спортсменов с российскими и белорусскими паспортами. PZS поддерживает украинскую федерацию фехтования в ее усилиях по отстранению от соревнований людей, поддерживающих жестокую войну в Украине и одобряющих режим Владимира Путина“, – объяснила польская сторона.

Германия и Франция уже отказались от права на проведение этапа Кубка мира по фехтованию. Кроме того, федерации Швеции и Дании объявили, что не допустят к соревнованиям в своей стране фехтовальщиков из России и Беларуси.

28 марта более 300 фехтовальщиков подали совместное обращение в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию фехтования с требованием восстановить запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

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